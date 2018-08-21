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Первые экологические знаки появились на дороге в Челябинской области
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Стая птиц сокрушила истребитель

Первые экологические знаки появились на дороге в Челябинской области 

АиФ 36 минут назад
Фото: АиФ
В Челябинской области на участке федеральной трассы М-5 «Урал» от Челябинска до границы с Республикой Башкортостан специалисты АО «УралАвтодор» установят 100 экологических дорожных знаков, информирующих о правилах обращении с мусором на дороге, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на заместителя директора по содержанию трассы Дмитрия Чупахина.
Работы по установке дорожных знаков уже начались. Экологические знаки будут размещены на площадках отдыха, стоянках и автобусных остановках. Это позволит повысить социальную ответственность и общую культуру участников дорожного движения. Ежемесячно сотрудники АО «УралАвтодор» вывозят с обочин федеральной трассы М-5 «Урал» более 260 кубометров, или 17 самосвалов мусора. На Южном Урале в реконструкцию двух участков трассы М-5 «Урал» планируется инвестировать более 3,7 миллиарда рублей, что позволит привести в порядок более 20 километров оживленной дороги.
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