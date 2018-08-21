Первые экологические знаки появились на дороге в Челябинской области

Работы по установке дорожных знаков уже начались. Экологические знаки будут размещены на площадках отдыха, стоянках и автобусных остановках. Это позволит повысить социальную ответственность и общую культуру участников дорожного движения. Ежемесячно сотрудники АО «УралАвтодор» вывозят с обочин федеральной трассы М-5 «Урал» более 260 кубометров, или 17 самосвалов мусора. На Южном Урале в реконструкцию двух участков трассы М-5 «Урал» планируется инвестировать более 3,7 миллиарда рублей, что позволит привести в порядок более 20 километров оживленной дороги.