Мусорный бунт. В Ростове выступили против завода по переработке отходов 

Советский район донской столицы (также известный как Левенцовка) относится к числу самых быстро растущих. Здесь, на самой окраине Ростова-на-Дону, один за другим возводятся многоэтажные жилые дома, с небольшими по площадям, зато доступными по цене, квартирами. Обычно их покупают молодые семьи, получившие материнский капитал или рискнувшие залезть в ипотеку — у этих людей впереди еще вся жизнь, и потому, при покупке жилья, они не очень переживали из-за соседства с городской свалкой.
«Понимаете, когда мы покупали квартиру, то нам обещали, что свалку в скором времени уберут. И застройщик нас не обманывал. По всем документам, функционировать соседствующий с нами полигон по переработке ТБО должен был только до 2014 года.
Далее — закрытие, рекультивация и так далее. Но на деле он как работал, так и продолжать работать. Терриконы мусора видны уже из окон вторых этажей, а когда со свалки дует ветер, то аромат непередаваемый», — объясняет ситуацию житель Советского района Игорь Марченко.
Все эти несколько лет люди писали и жаловались во всевозможные инстанции, требуя решить проблему. И власти нашли выход. Вот только жителям Левенцовки он не понравился.
Грандиозные планы
В Ростовской области начали активно создавать мусороперерабатывающие предприятия. Всего должно быть построено около 10 заводов, которые по самым современным технологиям и с соблюдением экологических стандартов начнут перерабатывать отходы.
Предприятия — частные, инвесторы — различные, есть и иностранцы, а сам бизнес очень перспективный. Мусора меньше не становится, и чтобы в нем не утонуть, надо принимать меры. К тому же власть поддерживает это направление работы, согласовав повышение тарифов на вывоз отходов.
Одним из крупных региональных операторов, пришедших на этот рынок стала ГК «Чистый город» — в феврале первый камень будущего мусороперерабатывающего завода был заложен под Волгодонском, а на конец августа намечено проведение торгов об аренде участка под строительство мусороперебатывающего предприятия как раз на окраине Левенцовки. И предполагается, что ГК «Чистый город» будет участвовать в этом проекте.
Согласно предварительной информации, новый завод должен будет заняться не только «переработкой» городской свалки, но и стать крупнейшим на юге России, принимая отходы сразу из шести регионов.
Эта грандиозность планов и ужаснула жителей района, которые начали проводить пикеты, писать письма и обращения главе, записывать видеоролики с просьбами о помощи.
В зоне поражения
«На сайте оператора завода «Чистый Город» размещена информация, что на нем будет перерабатываться мусор со всего Ростова-на-Дону объёмом до 1 млн тонн в год. Площадь полигона составит более 40 гектар. Кроме этого, оператор намерен термически перерабатывать пластиковые отходы, которые будут свозить из шести регионов ЮФО. Проектная мощность такого завода оценивается в 200 тыс. тонн продукции в год.
А теперь самое главное — расстояние от завода до ближайших жилых домов 690 метров! В пятикилометровую зону поражения попадет несколько городских микрорайонов и поселков с населением более 100 тысяч человек, из них половина — дети», — сказано в опубликованном на сайте Активный ростовчанин обращении.
Самого проекта завода, а также его экологический экспертизы, никто из жителей, впрочем, пока не видел. Но на всякий случай, приученные жизнью в нашем государстве ожидать от властей и бизнеса какого-то подвоха, люди заранее не верят всему, что им расскажут.
И их можно понять. В конце концов, и ту самую свалку обещали убрать еще четыре года назад… Люди опасаются, что теперь эта свалка только вырастет, а им, вдобавок к мусорным ветрам, придется еще вдыхать продукты сжигания пластиковых отходов со всего юга России. Тем более, что, как отмечено в обращении, вокруг Ростова достаточно пустырей, где нет жилых домов, и — почему бы не возвести завод именно там, а свалку, как и обещано, рекультивировать?
Страхи напрасны?
«Надо понимать одну простую вещь — сегодняшняя проблема жителей Левенцовки это не завод, которого еще нет, а это свалка, которая уже много лет отравляет воздух и мешает людям жить, и эту свалку невозможно перенести, ее невозможно закопать, или построить над ней свинцовый саркофаг а-ля Чернобыль.
Скажете можно?! Тогда приведите мне пример свалки подобного масштаба, которую за последние 30 лет успешно ликвидировали. Все ныне существующие проекты по рекультивации свалок с дегазацией и красивыми рисунками гоночных трасс или горнолыжных спусков — это миф и не более, нет в нашей стране ни одного успешного проекта ликвидации полигона ТБО, просто нет и все.
На мой взгляд, самый реалистичный сценарий ликвидации свалки — это строительство перерабатывающего завода в границах самой свалки, который и будет ее постепенно перерабатывать, а задача жителей проконтролировать, чтобы этот завод соответствовал самым высоким международным стандартам», — считает ростовский предприниматель, руководитель компании «Биоресурс» Дмитрий Величко.
Он также напоминает, что в Европе добились почти 100-процентной переработки мусора, и этот результат должен стать путевой звездой для ростовских мусороперебатывающих заводов.
Осталось только убедить протестующих жителей, что Ростов-на-Дону это — настоящая Европа.