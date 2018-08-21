Мусорный бунт. В Ростове выступили против завода по переработке отходов

Советский район донской столицы (также известный как Левенцовка) относится к числу самых быстро растущих. Здесь, на самой окраине Ростова-на-Дону, один за другим возводятся многоэтажные жилые дома, с небольшими по площадям, зато доступными по цене, квартирами. Обычно их покупают молодые семьи, получившие материнский капитал или рискнувшие залезть в ипотеку — у этих людей впереди еще вся жизнь, и потому, при покупке жилья, они не очень переживали из-за соседства с городской свалкой.

«Понимаете, когда мы покупали квартиру, то нам обещали, что свалку в скором времени уберут. И застройщик нас не обманывал. По всем документам, функционировать соседствующий с нами полигон по переработке ТБО должен был только до 2014 года.

Далее — закрытие, рекультивация и так далее. Но на деле он как работал, так и продолжать работать. Терриконы мусора видны уже из окон вторых этажей, а когда со свалки дует ветер, то аромат непередаваемый», — объясняет ситуацию житель Советского района Игорь Марченко

Все эти несколько лет люди писали и жаловались во всевозможные инстанции, требуя решить проблему. И власти нашли выход. Вот только жителям Левенцовки он не понравился.

Грандиозные планы

Ростовской области начали активно создавать мусороперерабатывающие предприятия. Всего должно быть построено около 10 заводов, которые по самым современным технологиям и с соблюдением экологических стандартов начнут перерабатывать отходы.

Предприятия — частные, инвесторы — различные, есть и иностранцы, а сам бизнес очень перспективный. Мусора меньше не становится, и чтобы в нем не утонуть, надо принимать меры. К тому же власть поддерживает это направление работы, согласовав повышение тарифов на вывоз отходов.

Одним из крупных региональных операторов, пришедших на этот рынок стала ГК «Чистый город» — в феврале первый камень будущего мусороперерабатывающего завода был заложен под Волгодонском , а на конец августа намечено проведение торгов об аренде участка под строительство мусороперебатывающего предприятия как раз на окраине Левенцовки. И предполагается, что ГК «Чистый город» будет участвовать в этом проекте.

Согласно предварительной информации, новый завод должен будет заняться не только «переработкой» городской свалки, но и стать крупнейшим на юге России , принимая отходы сразу из шести регионов.

Эта грандиозность планов и ужаснула жителей района, которые начали проводить пикеты, писать письма и обращения главе, записывать видеоролики с просьбами о помощи.

В зоне поражения

«На сайте оператора завода «Чистый Город» размещена информация, что на нем будет перерабатываться мусор со всего Ростова-на-Дону объёмом до 1 млн тонн в год. Площадь полигона составит более 40 гектар. Кроме этого, оператор намерен термически перерабатывать пластиковые отходы, которые будут свозить из шести регионов ЮФО. Проектная мощность такого завода оценивается в 200 тыс. тонн продукции в год.

А теперь самое главное — расстояние от завода до ближайших жилых домов 690 метров! В пятикилометровую зону поражения попадет несколько городских микрорайонов и поселков с населением более 100 тысяч человек, из них половина — дети», — сказано в опубликованном на сайте Активный ростовчанин обращении.

Самого проекта завода, а также его экологический экспертизы, никто из жителей, впрочем, пока не видел. Но на всякий случай, приученные жизнью в нашем государстве ожидать от властей и бизнеса какого-то подвоха, люди заранее не верят всему, что им расскажут.

И их можно понять. В конце концов, и ту самую свалку обещали убрать еще четыре года назад… Люди опасаются, что теперь эта свалка только вырастет, а им, вдобавок к мусорным ветрам, придется еще вдыхать продукты сжигания пластиковых отходов со всего юга России. Тем более, что, как отмечено в обращении, вокруг Ростова достаточно пустырей, где нет жилых домов, и — почему бы не возвести завод именно там, а свалку, как и обещано, рекультивировать?

Страхи напрасны?

«Надо понимать одну простую вещь — сегодняшняя проблема жителей Левенцовки это не завод, которого еще нет, а это свалка, которая уже много лет отравляет воздух и мешает людям жить, и эту свалку невозможно перенести, ее невозможно закопать, или построить над ней свинцовый саркофаг а-ля Чернобыль

Скажете можно?! Тогда приведите мне пример свалки подобного масштаба, которую за последние 30 лет успешно ликвидировали. Все ныне существующие проекты по рекультивации свалок с дегазацией и красивыми рисунками гоночных трасс или горнолыжных спусков — это миф и не более, нет в нашей стране ни одного успешного проекта ликвидации полигона ТБО, просто нет и все.

На мой взгляд, самый реалистичный сценарий ликвидации свалки — это строительство перерабатывающего завода в границах самой свалки, который и будет ее постепенно перерабатывать, а задача жителей проконтролировать, чтобы этот завод соответствовал самым высоким международным стандартам», — считает ростовский предприниматель, руководитель компании «Биоресурс» Дмитрий Величко.

Он также напоминает, что в Европе добились почти 100-процентной переработки мусора, и этот результат должен стать путевой звездой для ростовских мусороперебатывающих заводов.

Осталось только убедить протестующих жителей, что Ростов-на-Дону это — настоящая Европа.