Экспертный совет подготовил предложения по развитию экологического страхования в России

Создание в России механизмов экологического страхования позволит экономически стимулировать предприятия использовать более совершенные технологии и «материализовать» их ответственность за загрязнение окружающей среды, считают в Экспертном совете при правительстве. Рабочая группа по экологии и природопользованию Экспертного совета предлагает разработать специальный закон или методические рекомендации «Об условиях и организации экологического страхования в РФ» и запустить в регионах пилотные проекты по разным видам экологического страхования. Также эксперты выступают за создание открытых информационных ресурсов о состоянии окружающей среды.

Сейчас практика компенсаций пострадавшим от аварийного загрязнения окружающей среды практически прекратилась, а система платежей за негативное воздействие на окружающую среду не решает эту проблему. Средств на предотвращение аварий, ликвидацию их негативных последствий и компенсацию убытков пострадавшим не хватает ни у государства, ни у предприятий, которые являются источниками ущерба. Кроме того, не выстроена система экономических инструментов, гарантирующих возмещение вреда, нанесённого окружающей среде», — говорит руководитель рабочей группы Рашид Исмаилов

Основы для развития в России экологического страхования заложены в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», а также в ряде отраслевых нормативных документов. Но для того чтобы страхование стало экономическим механизмом обеспечения экологической безопасности страны, по мнению членов Экспертного совета, нужно создать полноценно функционирующую систему обеспечения экологической ответственности. Само экологическое страхование является лишь источником финансирования расходов на минимизацию последствий экологического вреда и на восстановление окружающей среды. Вместе с этим, страховщик помимо возмещения экологического ущерба будет выполнять ещё и контрольную функцию — для заключения и сопровождения договора страхования ему нужно будет получить актуальную информацию о деятельности хозяйствующего субъекта в сфере охраны окружающей среды.

США и странах Европейского союза специальная система страхования экологических рисков действует с конца 70-х годов. Кроме того, там есть развитая законодательная база и эффективная система юридической и судебной ответственности за нарушения в сфере охраны окружающей среды. На уровне СНГ принят модельный закон «Об экологическом страховании», согласно которому в России также должно быть сформировано законодательство по развитию экологического страхования.

Эксперты предлагают разработать законопроект, который станет основным документом, регламентирующим экологическое страхование как систему различных видов страхования в сфере природопользования и охраны окружающей среды на территории России. В нём необходимо предусмотреть место и роль Национальной перестраховочной компании как основного элемента обеспечения финансовой устойчивости операций по экологическому страхованию. А чтобы исключить риск, когда расходы на превентивные мероприятия, ликвидацию негативных последствий аварий и компенсацию убытков пострадавшим превышают общие сборы страховых премий страховщиков, эксперты рекомендуют тщательно проработать вопрос тарифообразования.

Также Экспертный совет предлагает внести дополнения и изменения в законодательные акты в сфере природопользования и охраны окружающей среды, которые регулируют отдельные виды природопользования: Лесной кодекс, Водный кодекс, Закон о недрах, Закон о континентальном шельфе, об опасных грузах и т.д. А в законе «Об охране окружающей среды» нужно закрепить возмещение экологического ущерба, в первую очередь, путём возмещения фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды на основе смет, плана рекультивационных и восстановительных работ.

Вместе с этим, Экспертный совет призывает уделить внимание созданию открытых и доступных информационных ресурсов о состоянии окружающей природной среды.

Ещё одно предложение — рассмотреть целесообразность создания единого стандарта экологического страхования, учитывающего требования различных отраслей экономики.

Чтобы апробировать различные виды экологического страхования, Экспертный совет предлагает провести в субъектах РФ пилотные проекты. В рамках этих проектов может быть отработано страхование ответственности за вред, причинённый окружающей среде, страхование участков лесного фонда, страхование ответственности недропользователей за невыполнение обязательств по договорам недропользования и другие.