Мусорная экономика. Как изменится тариф на вывоз коммунальных отходов?

Забота о природе

Прежде всего стоит определиться, а за что вообще мы платим?

Не только в нашем регионе, но и по всей стране скоро полностью изменятся правила вывоза и утилизации отходов. УК и ТСЖ будут заключать договоры не с компаниями-возчиками, а с региональным оператором, которого в Пермском крае предстоит выбрать в ближайшее время. Именно эта новая организация будет организовывать и контролировать всю работу по избавлению края от отходов: от вывоза до захоронения. Каким будет тариф и сколько мы будем платить за вывоз мусора — ещё неизвестно. Однако всем нам стоит знать, какие услуги мы в итоге будем оплачивать. А платить нам предстоит за сбор отходов, их транспортировку до полигона, обработку (сортировку) и захоронение.

«Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО установят с учётом результатов конкурсного отбора. Участники конкурса заявляют стоимость своих услуг в пределах нормативной максимальной стоимости, установленной конкурсной документацией. Победитель, предложивший самую выгодную цену, затем должен будет защитить свой тариф перед РСТ. Важно, что тариф не может превышать стоимость услуг регоператора, определённую по результатам конкурса, — пояснил директор по правовым вопросам группы компаний «Чистый город» Евгений Бельков. — Далее победитель либо самостоятельно организует транспортирование отходов, либо проводит конкурсы по выбору компаний, занимающихся транспортированием отходов к местам обработки, утилизации, обезвреживания либо размещения отходов. Рассчитываться с возчиками и операторами будет непосред­ственно региональный оператор за счёт платежей, собранных жителями Пермского края».

Средняя температура по больнице

За что платить — понятно. Большой вопрос — будет ли тариф единым для всего Пермского края. По словам директора компании «Буматика» Сергея Чудинова, существует методика ФАС (Федеральная антимонопольная служба. — Ред.), которая регулирует тарифообразование. Субъект РФ имеет право предусмотреть либо единый, либо дифференцированный тариф в зависимости от муниципалитета и вида отходов.

«Насколько знаю, пока речь идёт именно о едином тарифе и единой норме накопления отходов (потому что тариф определяют исходя из этого показателя). Из него же рассчитывают валовые потоки отходов и, соответственно, затраты на вывоз и утилизацию, — говорит проректор по науке и инновациям, профессор кафедры окружающей среды ПНИПУ Владимир Коротаев . — Конечно, для нас лучше платить по реальным накоплениям: сколько выбросил, за столько и заплатил. Но надо понимать, что затраты на вывоз и утилизацию мусора в крае отличаются. В удалённых территориях с более сложной транспортной доступностью они выше, а уровень жизни ниже. Люди будут просто не в состоянии оплатить услугу. Но и поток отходов там меньше. То есть дифференцированный тариф — это вроде и правильно, но бросать отдалённые территории на произвол судьбы, чтобы они выплывали сами, несправедливо».

Ситуация получается непростая. Надо помнить ещё вот о чём: затраты отличаются не только в зависимости от территории, но и от типа мусора.

«Утилизация, например, ртутных ламп и простых отходов стоит по-разному: 3 тыс. руб. — тонна обычного мусора и от 100 тыс. руб. — тонна ламп. Чувствуете разницу? — задаёт вопрос Сергей Чудинов . — Если мы будем снижать тариф в случае, когда люди будут сортировать мусор, то и опасных отходов в мусорных баках и на полигонах будет меньше. Конечно, возникает вопрос, как проследить, сортируют жильцы дома мусор или нет? Пока это сделать нельзя, так как ТСЖ или УК сами заключают договоры с возчиками. И условия договоров — как говорится, тёмный лес. По новым правилам система сбора отходов централизуется и договоры с возчиками будет заключать оператор. И если в регионе установят разные тарифы на сортированные и несортированные отходы, то платить жильцы в итоге будут меньше. Ведь чем меньше несортированных отходов увезли на полигон — тем меньше управляющая компания заплатит регоператору за вывоз и утилизацию. Но это идеальная модель. Думаю, что тариф, скорее всего, будет единым, так как это проще, чем производить сложные расчёты».

Как снизить плату?

Будем ли мы платить за вывоз мусора больше, чем сейчас? Скорее всего, да. По словам Владимира Коротаева, нужно не только организовать на всей территории региона сбор мусора, но и увезти его на санкционированные полигоны, которые могут обеспечить захоронение по экологически безопасной технологии. Для этого полигон должен соответствовать нормативным требованиям. Это всё закладывается в тариф.

«Да, нам предстоит строить новые полигоны. Но первое время мы продолжим вывозить мусор на «законные» полигоны, которые вошли в схему обращения с отходами, по старой технологии. Возить будем со всего края, что увеличит транспортные издержки, — пояснил нач. управления стратегического развития ПГНИУ, член Общественной палаты Олег Ганин. — Кроме того, вырастут платежи за негативное влияние на окружающую среду. Почему? Сейчас около 40% мусора перевозчики сваливают куда попало, не довозя до полигонов. Эти отходы легализуют, повезут на свалки, соответственно, вырастут и накладные расходы. И это ляжет в тариф. Появится в тарифе и инвестиционная составляющая, так как предстоит строить новые полигоны. В целом пока есть много факторов, которые влияют на удорожание тарифа, но нет тех, которые бы его удешевили».

А удешевить его может раздельный сбор. В Европе, например, за раздельно собранные отходы население не платит.

«Если вторичное сырьё кто-то собрал и в результате получил прибыль, то почему я должен платить за его вывоз? Справедливым будет, если я буду платить только за тот объём мусора, который отправится на полигон», — говорит Владимир Коротаев.

Эксперты в сфере ЖКХ считают, что жителей региона необходимо стимулировать к раздельному сбору отходов. А какой инструмент действует лучше, чем финансовый? Например, если обычные бутылки отправить на переработку, это уже существенно уменьшит объём отходов, за вывоз которых нужно платить. И на полигонах будет меньше мусора, который мало того, что не разлагается, но ещё и опасен: бутылка работает как линза, что провоцирует возгорания.

«Нужно создать людям условия для раздельного сбора. Сейчас в крае много контейнеров разного вида: старые железные, пластиковые, заглублённые и так далее. Ставят что попало, — говорит Сергей Чудинов. — Правительство Пермского края выпустило постановление «О порядке сбора и утилизации отходов». В нём прописали шесть видов контейнеров и ввели понятие раздельного сбора. Для начала мы хотим добиться хотя бы того, чтобы на полигоны отдельно вывозили несортированные и пластиковые отходы».

Пока все рассуждения о тарифообразовании находятся в области теории. Все участники рынка ждут результатов конкурса по выбору регионального оператора. От его предложений зависит, какие тарифы будут на практике.