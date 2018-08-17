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Мэрия отчиталась о ликвидации свалок в Петрозаводске
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Мэрия отчиталась о ликвидации свалок в Петрозаводске 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
С начала лета организация-подрядчик вывезла с территории города более 1700 кубических метров мусора.
По информации администрации города, в рамках муниципального контракта ООО «КарелСтройУправление» ликвидировало восемь несанкционированных свалок в Петрозаводске. Работы велись на Зареке, Перевалке, Древлянке, в районе Первомайского проспекта и в Соломенном.
Как сообщили в управлении благоустройства и экологии администрации, эти работы будут продолжены. В ближайшее время подрядчик вывезет мусор еще с нескольких точек.
По материалам: ptzgovorit.ru
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