Мэрия отчиталась о ликвидации свалок в Петрозаводске

С начала лета организация-подрядчик вывезла с территории города более 1700 кубических метров мусора.

По информации администрации города, в рамках муниципального контракта ООО «КарелСтройУправление» ликвидировало восемь несанкционированных свалок в Петрозаводске . Работы велись на Зареке, Перевалке, Древлянке, в районе Первомайского проспекта и в Соломенном.

Как сообщили в управлении благоустройства и экологии администрации, эти работы будут продолжены. В ближайшее время подрядчик вывезет мусор еще с нескольких точек.