Пять мусорных полигонов построят в Югре в рамках новой системы обращения с отходами

ТЮМЕНЬ , 17 августа. / ТАСС /. Пять межмуниципальных мусорных полигонов построят в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО-Югре) в рамках перехода на новую систему обращения с отходами. Об этом сообщила в пятницу губернатор округа Наталья Комарова в ходе совещания с участием министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина в Тюмени.

"В соответствие со схемами обращения с отходами запланировано строительство пяти комплексных межмуниципальных полигонов. В настоящее время осуществляется создание Нефтеюганского полигона на условиях концессионного соглашения, срок завершения строительно-монтажных работ — 2020 год. До конца текущего года будет объявлен конкурс на заключение концессионного соглашения еще трех межмуниципальных полигонов — в Нижневартовске , Нягани и Сургуте , и в 2019 году в Ханты-Мансийске ", — сказала Комарова.

Она добавила, что в зоне деятельности межмуниципальных полигонов предполагается раздельное накопление отходов. «Уже сейчас в муниципальных образованиях автономного округа установлено порядка 1,4 тыс. специализированных контейнеров для раздельного сбора пластика, бумаги и других отходов. На 1 января 2019 года доля отсортированных ТКО в Югре составит порядка 20%», — уточнила глава региона.

Строительство полигонов в других регионах округа

Как пояснил губернатор Курганской области Алексей Кокорин , в 2018 году за счет экологического сбора в регион поступила субсидия в 32 млн рублей на поставку оборудования для утилизации отходов. «На сегодняшний день сформировано три земельных участка — два под мусоросортировочные заводы в Шадринске и Кургане, начало строительства в ближайшее время, и под новый полигон ТБО в Кургане », — сказал Кокорин.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что регион осуществит переход на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами уже в ноябре 2018 года.

"Мы организовали работу по формированию региональной составляющей национального проекта «Экология». В рамках регионального блока проекта мы планируем построить межмуниципальный комплекс по обращению с отходами, в настоящее время области требуется 12 таких комплексов, синхронизированных с сортировкой отходов. Также планах строительство мусороперегрузочных станций с элементами сортировки отходов и рекультивация земельных участков под свалки ТКО", — уточнил Куйвашев.

Тюменской области в 2014 году было заключено концессионное соглашение, в соответствие с которым должно быть построено три мусоросортировочных завода и одна мусоперегрузочная станция.

"С учетом расположения заводов — это Тюмень, Тобольск Ишим — была разработана территориальная схема обращения с отходами. В соответствие с ней регион поделен на кластеры, которые включают несколько муниципальных образований, центром каждого является мусоросортировочный завод. Статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в области присвоен компании «Тюменское экологическое объединение», которая и является концессионером", — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор

Работа с обращением и переработкой мусора в Челябинской области также поделена на кластеры: Челябинский, Карабашский, Магнитогорский, Горный, Каштымский. В настоящее время в Челябинске строится полигон ТБО мощностью 800 тыс. тонн в год и комплекс мусоросортировки с перегрузочными станциями.

"Челябинская область получила средства от экосбора и направила их на создание новых сортировочных мощностей. Уже в ближайшее время в четырех муниципальных образованиях появятся новые объекты общей мощностью 130 тысяч тонн", — сказал в ходе совещания заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков

Особенности арктического региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в ходе совещания отметил, что 67 из 88 населенных пунктов округа не имеют круглогодичного транспортного сообщения.

Опасные отсортированные обезвреженные отходы должны накапливаться на площадках и вывозиться зимниками или водной навигацией в летний период до объектов утилизации в других населенных пунктах. Исходя из этого, территориальной схемой было запланировано 184 объекта обращения стыковок — девять полигонов, три мусоросортировочных завода — Салехард , Новый Уренгой, Ноябрьск и 182 объекта по накоплению. По словам Артюхова, реализация данных проектов требует порядка 6 млрд рублей.

В связи с этим врио главы ЯНАО предложил увеличить сроки накопления отходов в населенных пунктах без круглогодичного наземного транспортного сообщения с 11 месяцев до трех лет, чтобы можно было накапливать его, компоновать и при необходимом объеме в малых населенных пунктах вывозить.

С 1 января 2019 года все регионы должны перейти на новую систему обращения с отходами. Этот переход подразумевает разработку территориальной схемы и региональной программы по обращению с отходами, а также выбор регионального оператора по обращению с ТКО. Соответствующее соглашение с региональным оператором должно было быть заключено не позднее 1 мая 2018 года.