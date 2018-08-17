Эксперты оценили влияние будущего производства ПАО «Северсталь» на экологию Сургута

ТАСС , 17 августа. Природнадзор Югры дал экспертную оценку относительно влияния будущего производства ПАО «Северсталь» Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) на экологическую обстановку в городе. Как сообщили в пятницу в Фонде развития Югры, комплекс по металлообработке будет соответствовать высоким стандартам экологической безопасности. «В июле правительство автономного округа и ПАО „Северсталь“ заключили генеральное соглашение, одним из направлений которого является создание комплекса по металлообработке в Сургуте. Организационное и консультационное сопровождение проекта взял на себя Фонд развития Югры», — сказано в сообщении.

В Природнадзоре Югры отметили, что генпланом и правилами землепользования и застройки на территории Сургута, утвержденными гордумой, земельный участок по улице Автомобилистов, где планируется строительство комплекса, находится в территориальной зоне размещения производственных объектов с такими видами разрешенного использования, как производственная деятельность, тяжелая, автомобилестроительная, нефтехимическая, фармацевтическая промышленность. «Данный земельный участок расположен вне водоохранных зон водных объектов и не имеет экологических ограничений для размещения комплекса по металлообработке», — пояснили в ведомстве.

В санитарно-защитной зоне планируемого производства отсутствуют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. Точные границы санитарно-защитной зоны определятся в рамках подготовки проектной документации и будут утверждены Роспотребнадзором

"На предприятие будет поступать сырье в виде листового металла для производства готовых металлоизделий для промышленных компаний автономного округа. Литье стали и переработка руды в рамках данного проекта не предполагается. Таким образом, комплекс будет относиться к категории производств с низким негативным воздействием на окружающую среду", — приводят в Фонде слова руководителя проекта Олега Степанченко.

Создавать комплекс по металлообработке инвестор планирует с применением передовых технологий в сфере охраны окружающей среды. «Компания имеет значительный опыт строительства и эксплуатации промышленных предприятий, последовательно разрабатывает и внедряет эффективные системы экологического менеджмента, которые соответствуют международным стандартам и ориентированы на лучший мировой опыт. Реализуется масштабная программа мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и повышение эффективности использования ресурсов. Ежегодно затраты на природоохранную деятельность предприятий компании составляют более 3 млрд рублей», — цитируют в фонде слова старшего менеджера АО «Северсталь Менеджмент» Александра Широкова

Собеседник также отметил, что по данным исследования эколого-энергетического агентства, компания «Северсталь» признана лидером экологической прозрачности российского бизнеса среди предприятий черной металлургии. Предметом исследования стала экологическая информация из годовых, корпоративных и социальных отчетов, а также с сайтов 5 тыс. российских предприятий за период с 2005 года.

"Проект был рассмотрен и поддержан общественным советом при Департаменте промышленности Ханты-Мансийского автономного округа. Члены совета подчеркнули высокую важность создания комплекса для развития обрабатывающей промышленности и диверсификации экономики Югры в целом", — констатируют в Фонде развития Югры.