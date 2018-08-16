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К раздельному сбору отходов на постоянной основе приступят в Волоколамске, Рузе, Зарайске и Наро‐Фоминске
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К раздельному сбору отходов на постоянной основе приступят в Волоколамске, Рузе, Зарайске и Наро‐Фоминске 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Контейнеры для раздельного сбора мусора на постоянной основе появятся в некоторых районах Подмосковья раньше запланированного срока. Такие площадки уже 1 сентября начнут работать в Волоколамске, Наро-Фоминске, Рузе, Зарайске и в Серебряных прудах.
Источник фото: телеканал «360»
Пилотный проект показал, что многие жители Московской области готовы разделять отходы и относятся к этому положительно. На сегодняшней пресс-конференции, посвященной началу программы и перспективам ее развития, было отмечено, что почти 50% жителей Ивантеевки, 35% жителей Дубны, а также 32% населения Мытищ занимаются сортировкой отходов. Помимо этих муниципалитетов, еще в 13-ти районах и городских округах Подмосковья пока действует пилотный проект. Но и он в скором времени будет преобразован в постоянную программу сортировки отходов.
Источник фото: телеканал «360»
На брифинге с журналистами экологи отметили, что не последнюю роль в успешной реализации полномасштабного проекта играет информирование населения. Подмосковье — один из первых регионов, в котором федеральная экологическая программа стартует раньше намеченных сроков.
В ходе пресс-конференции были озвучены и полные сроки по внедрению программы по раздельному сбору мусора и его переработки. До 2024 года все регионы страны должны стать участниками проекта. Финансирование программы будет осуществляться из федерального и региональных бюджетов.
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