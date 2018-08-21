Человечество уже не спасти?

Климатические беженцы

Турецкое издание Dünya рассуждает о новых жертвах экологической политики

Выражение, вынесенное в заголовок, употребил американский экономист Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs) в статье, опубликованной на сайте «Проджект Синдикат» (Project Syndicate) 2 августа 2018 года. Эта статья о глобальном изменении климата на конкретных примерах описывает всю серьезность ситуации, к которой мы пришли.

Опираясь на эту статью, я хотел бы сделать несколько комментариев. Люди родились в одной климатической эпохе, которая называется «голоцен», и после всего содеянного уже вступили в антропоцен. Голоцен был геологической эпохой, которая началась более десяти тысяч лет назад и обладала благоприятными климатическими условиями, поддерживавшими человеческую цивилизацию. Антропоцен будет новой геологической эпохой с такими природными условиями, в которых человечество еще никогда не существовало. Температура на Земле, концентрация углекислого газа, который человечество выбрасывает в атмосферу, сжигая уголь, нефть и газ, и без разбора превращая мировые леса и луга в фермы и пастбища, сейчас выше, чем во времена голоцена. Эта новая эпоха таит в себе опасности, с которыми мы никогда раньше не сталкивались. А в авангарде тех, кто создал эти опасности, находятся ученые, политики, капиталисты.

Их творением стало загрязнение окружающей среды и изменение климата. Когда об изменении климата говорилось 20-30 лет назад, эти идеи воспринимались как футуристические взгляды ряда ученых. Теперь практически повсюду в мире стали возникать пожары, наводнения, аномальная жара. А именно — будущее наступило.

Как мы пришли к этому?

— Экономики чрезмерно разрослись, в период после промышленной революции ресурсы планеты (леса, земли) стали быстро потребляться.

— Использование нефти и природного газа повлекло за собой изменение климата в мире.

— Интенсивная урбанизация как изменила климат, так и послужила поводом для катастрофических природных последствий. К росту городов за последние полвека привела жажда прибыли капиталистического класса и политиков развивающихся стран.

31 из 35 мегаполисов мира находятся в развивающихся странах (один из них — Стамбул

В новых условиях люди страдают и умирают, из-за изменения климата покидают места своего проживания, становятся беженцами.

Давайте вспомним, в прошлом сентябре ураган «Мария» унес жизни более четырех тысяч человек в Пуэрто-Рико . Ураганы высокой интенсивности становятся все более частыми, а сильные штормы вызывают больше наводнений из-за большей передачи тепла от нагревающихся вод океанов, большей влажности в теплом воздухе и повышения уровня моря.

Великобритании и В прошлом месяце более 90 человек погибло в пригородах Афин из-за разрушительного лесного пожара, вызванного засухой и высокими температурами. Крупные лесные пожары этим летом произошли и в других жарких и иссушенных регионах, в том числе в Калифорнии, Швеции Австралии . В прошлом году сильно пострадала Португалия . Этим летом по всему миру устанавливаются новые температурные рекорды.

Конечно, мы не можем сказать, что по мере приближения к этой негативной картине ничего не предпринималось.

Пути решения обсуждаются с 1972 года

В 1972 году правительства стран мира собрались в Стокгольме для обсуждения растущих экологических угроз. В преддверии этой конференции Римский клуб опубликовал доклад «Пределы роста» (The Limits to Growth), в котором впервые была представлена идея траектории «устойчивого» роста и риски неограниченного злоупотребления природой. Через 20 лет было достигнуто решение о принятии странами — членами ООН концепции «устойчивого развития» и подписании трех важных природоохранных договоров с целью прекратить антропогенное глобальное потепление. В Рио-де-Жанейро , где собрались страны — члены ООН, усилились предупреждающие знаки, и был сделан призыв — защитить биологическое разнообразие и остановить деградацию и опустынивание земель.

Сенат США ратифицировал договоры о климате и опустынивании, но ничего не сделал для их реализации. Более того, договор о защите биологического разнообразия он вообще отказался ратифицировать отчасти из-за республиканцев, которые настаивали на том, что землевладельцы имеют право делать со своим имуществом все, что хотят, без какого-либо международного вмешательства. В конечном счете Трамп вышел из Парижского соглашения по климату, подписанного в 2015 году.

Согласно Парижскому соглашению, мир к 2050 году должен отказаться от угля, нефти и природного газа в пользу возобновляемых источников энергии, а также перейти от уничтожения лесов к их восстановлению и реабилитации деградированных земель.

Гигантские компании игнорируют опасности

Предпринимаются ли усилия? Крайне мало. Почему же человечество продолжает двигаться к гарантированной трагедии?

Сакс дает следующий ответ на этот вопрос: «Главная причина в том, что наши политические институты и гигантские корпорации сознательно игнорируют растущие опасности и наносимый ущерб. Управление крупной компанией сводится к созданию максимальной стоимости для акционеров, а не к стремлению высказать правду и избегать нанесения большого вреда планете. Инвесторы, которые стремятся к извлечению прибыли, владеют крупными средствами массовой информации или по крайней мере влияют на них, покупая там рекламу. Таким образом, небольшая, но очень могущественная группа лиц обеспечивает поддержку энергетических систем на основе ископаемого топлива в условиях постепенно растущей опасности для всего остального человечества сегодня и в будущем».

Нам нужна новая политика, которая начнется с четкой постановки глобальной цели: ради экологической безопасности людей и нашей планеты мы должны выполнять Парижское соглашение по климату, защищать биоразнообразие и сокращать объемы загрязнений, которые убивают миллионы людей каждый год. Новая политика должна прислушиваться к научным и техническим экспертам, а не к корыстным бизнесменам и нарциссическим политикам. Климатологи позволяют нам измерять растущие опасности. Инженеры объясняют, как можно быстро к 2050 году перейти к безуглеродной энергетике. Экологи и агрономы показывают, как увеличить и повысить качество урожаев на меньшей площади земель при прекращении уничтожения лесов и восстановлении деградированных земель.