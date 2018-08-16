Мариуполь признан городом с самой загрязненной атмосферой на Украине 

Город Мариуполь признан первым в январе-июне 2018 года среди 39 городов Украины по индексу загрязнения атмосферы (ИЗА), который учитывает степень загрязнения атмосферного воздуха по пяти приоритетным загрязняющим примесям.
Среди городов страны с высоким уровнем загрязнения в I полугодии текущего года находятся после Мариуполя, в порядке снижения, также Одесса, Луцк, Каменское (бывший Днепродзержинск), Днепр, Киев, Николаев, Славянск, Кривой Рог, Краматорск, Рубежное, Лисичанск и Запорожье.
Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в отделе информации о состоянии загрязнения окружающей среды Центральной геофизической обсерватории (ЦГО) им. Б. Срезневского в четверг.
«Все эти города — с высоким уровнем загрязнения», — констатировали в ЦГО.
При этом там добавили, что по итогам всего 2017 года уровень загрязнения атмосферы в Мариуполе и Днепре характеризовался как очень высокий, в остальных городах — высокий.
В обсерватории пояснили, что высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха был обусловлен по большей части повышенным содержанием специфических вредных веществ — формальдегида, фенола, фтористого водорода, аммиака, из основных примесей — зависших веществ, диоксида азота, оксида углерода.