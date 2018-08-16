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Новая система управления отходами. Глава Минприроды соберет в Тюмени уральских губернаторов
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Новая система управления отходами. Глава Минприроды соберет в Тюмени уральских губернаторов 

ИА Север-Пресс 18 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Губернаторов округов и областей, входящих в Уральский Федеральный округ, 17 августа соберет в Тюмени на выездном совещании министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. На нем рассмотрят вопросы подготовки территорий к переходу на новую систему управления отходами с 1 января 2019 году.
Накануне обсуждения совершенствования комплекса мер обращения с отходами производства и потребления Дмитрий Кобылкин примет участие в запуске современного мусоросортировочного производства в Тюмени. Объект построен в рамках реализации концессионного соглашения о создании и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры — объектов, используемых для переработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в Тюменской области. Площадь объекта — более 4 га. Завод предназначен для приема и сортировки твердых коммунальных отходов с последующим вывозом отходов, неподлежащих дальнейшей сортировке, для размещения на полигоне ТБО. Продукцией мусоросортировочного завода является вторсырье, доступное для применения в других технологических процессах в качестве исходного сырья или добавки к основному сырью. Как сообщает пресс-служба Минприроды, создаваемый объект инфраструктуры позволит отсортировать для дальнейшей утилизации (вторичного использования) более 41% общего объёма твердых коммунальных отходов, образующихся в Тюменской области.
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