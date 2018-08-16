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Минприроды планирует удвоить поступления средств от экосбора в 2019 году
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Минприроды планирует удвоить поступления средств от экосбора в 2019 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии России намерено собрать к 2024 году 15 млрд рублей за счет экологических сборов. В 2018 году они составят около 1 млрд рублей, а в 2019 — 2 млрд рублей. Об этом сообщает ведомство.
"1 млрд рублей средств экологического сбора был направлен в субъекты РФ на создание объектов по переработке и сортировке отходов. Эти средства собраны с производителей и импортеров упаковки и перераспределены на создание 22 объектов в 15 регионах России. В 2019 году на средства экологического сбора планируется создать 39 объектов в 22 субъектах РФ. В настоящее время Минприроды России планирует удвоить собираемость экосбора в 2019 году, в целом планируется, что с 2017 по 2024 год будет собрано 15 млрд рублей для создания 200 современных объектов по сортировке, обработке и утилизации отходов", — говорится в сообщении.
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