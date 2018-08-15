Общественники Подмосковья ознакомились с методом сортировки мусора в Нижегородской области

Общественные активисты из подмосковных Рузы и Зарайска ознакомились с технологией, действующей на мусоросортировочном комплексе компании MAG Group в Нижегородской области , активистам рассказали о технологиях, применяемых на предприятии, а также провели экскурсию по заводу, передает в среду корреспондент РИАМО

Также общественникам рассказали о комплексах переработки отходов, которые появятся в Московской области

«Завод рассчитан на мощность переработки 470 тысяч тонн в год. То есть весь объем ТКО заходит непосредственно на весь завод», — сказал генеральный директор MAG Group Максим Житников.

По его словам, рядом с заводом располагается мусорный полигон, который введен в 2012 году.

«Участок составляет 70 гектаров. Рассчитан на срок эксплуатации 19 лет и 8 месяцев. Всего по проекту предусмотрено шесть карт захоронения, которые после захоронения сразу же рекультивируются. Это можно увидеть уже на отработанных картах», — сказал Житников.

Он отметил, что завод построен в соответствии с техническим заданием, которое было выдано правительством Нижегородской области. На предприятии в настоящее время выделяется 13 фракций отходов. При этом введение раздельного сбора мусора — отделение пищевых и непищевых отходов — существенно улучшит качество отбора мусора при сортировке.

По словам Житникова, на территории предприятия реализуется программа экологического мониторинга.

Как отметила советник министра экологии и природопользования Московской области Мария Комкова , в Подмосковье утвержден экологический стандарт, в рамках которого будут возведены 12 комплексов переработки отходов.

«Мы разработали экологический стандарт обращения с отходами. Он предусматривает, что в результате первоначальной сортировки и переработки отходов не менее 50% должно идти на вторичное использование, и только 50% на захоронение, а в дальнейшем, после строительства мусоросжигательных заводов, и на сжигание», — сказала Комкова.

Она отметила, что первые заводы по термической обработке мусора появятся в Подмосковье в 2021 году.

«ТКО поступают на комплекс по переработке отходов. Первое — это отделение органической фракции, которая составляет не менее 30%. Дальше сортировка на автоматической линии, которая (составляет — ред.) не менее 20%. Органическую фракцию можно перерабатывать в компост, на территории Московской области уже есть предприятия, которые этим занимаются, — это в Раменском районе. Такая же технология, как в Раменском районе, сейчас на вновь построенном предприятии в Серебряных Прудах», — добавила Комкова.

Как отметил житель Рузского городского округа Александр Ампилов, создание мусоросортировочных заводов является более конструктивным решением для работы с твердыми коммунальными отходами.

«Я считаю, что такой опыт (посещение мусоросортировочного комплекса в Нижегородской области — ред.) будет полезен, потому что это (сортировка мусора — ред.) по сравнению с полигонами является действительно более прогрессивным. Мы видели, как это делается. Действительно, оборудования много, оборудование эффективное», — добавил Ампилов.

По его словам, на сортировочном комплексе в Нижегородской области проводится частичная переработка отходов.

«После того, как мы посмотрели производство, у нас прошел круглый стол, на котором обсуждались и другие направления переработки и получения вторичного сырья с более глубокой переработкой твердых коммунальных отходов», — заключил Ампилов.