Теперь заплатят. Платежи за экологический вред предлагают заменить налогом

Лучше собираемость

Причина, по которой Минфин предлагает заменить платежи на налог, проста — министерство недовольно объемом сборов. В пояснительной записке к законопроекту говорится о низкой эффективности взимания данного неналогового платежа, «что порождает необходимость финансировать государственные экологические программы за счет иных доходов федерального и региональных бюджетов». Так что введение налога — это способ найти необходимые государству средства на реализацию своей экологической политики.

При этом Минфин утверждает, что добросовестным налогоплательщикам больше платить не придется. Министерство собирается руководствоваться принципом фискальной нейтральности — то есть сохранить действующий уровень налоговой нагрузки. Действительно, в законопроекте ставки, например, за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, соответствуют текущему уровню.

Получить больше средств предлагается за счет улучшения качества администрирования, то есть собираемости налогов, значит, за счет тех, кто сегодня уклоняется от платежей. С налогом сделать это будет сложнее. Хотя бы потому, что ответственность за неуплату будет совсем другой. Сегодня за такое нарушение следует лишь административная ответственность, а взыскание неуплаченных платежей производится в судебном порядке. Иное дело — неуплата налога. Здесь уже придется иметь дело с Уголовным кодексом РФ и последствия куда серьезнее. А значит и стимул платить налоги и спать спокойно, будет куда больше.

«У налога больше шансов на собираемость платежей, — отмечает научный руководитель Института экономики природопользования и экологический политики Высшей школы экономики Александр Багин . — Китай с 1 января этого года перешел на налогообложение вместо взимания платы за негативное воздействие именно по причине того, что существовавшая в течение 40 лет система не обеспечивала прозрачность и полную собираемость».

По словам председателя Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Альбины Дударевой, в первые годы почти 30-летнего периода взимания платежей за загрязнение окружающей среды они являлись мощным стимулирующим фактором для хозяйствующих субъектов. «В дальнейшем в силу их практической неизменности, ликвидации экологических фондов и системы зачета платежей в счет проведения природоохранных мероприятий, данная система во многом отстала от практических условий», — отметила Дударева

Одной из причин отставания, по мнению эксперта, послужило то, что природопользователи нашли возможность сократить объем экологических платежей не за счет минимизации отходов, а за счет сокрытия информации или объектов, за деятельность которых взимается плата. «Длительность периода действия системы платы без учета приоритетов государственной политики в области обращения с отходами ослабило роль платежей как стимула к снижению объемов образования отходов и применения прогрессивных технологий», — сказала Альбина Дударева.

На собственное усмотрение

В целом система экологического сбора сильно не изменится. Налог предлагается взимать со всех видов воздействия на окружающую среду — выбросы в атмосферный воздух, сброс в водные объекты, образование отходов производства и потребления. Размер налога будет напрямую зависеть от объемов загрязнения, чем больше отходов и выбросов, тем больше плата. При этом объемы выбросов или налоговая база будет определяется налогоплательщиком самостоятельно, как и сейчас.

Член экспертного совета комитета природных ресурсов, природопользования и экологии Государственной Думы , эколог Павел Сухонин поясняет, что сегодня расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду ведется по так называемому «паспорту предприятия». По закону, предприятие само в декларационном порядке определяет к какому классу опасности относится его производство, и в зависимости от этого производится начисление платы за негативное воздействие.

«Это западные стандарты, так делается во всем мире. Только во всем мире эти сведения более достоверные, чем у нас, — сетует Сухонин. — Причина проста, в статье №1065 Гражданского кодекса написано, что если деятельность хозяйствующего субъекта имеет признаки угрозы причинения вреда — его деятельность может быть остановлена или прекращена. В Европе написано не «может быть», а «должна быть».

За тем, чтобы предприятия не занижали реальную опасность следит Росприроднадзор, но по словам Сухонина, его инспектора успевают проверить лишь 3% всех предприятий. К тому же максимум, что грозит нарушителю — административный штраф, а не закрытие предприятия, как в Европе. «Платить будут опять в соответствии с заявленными показателями предприятия — оно само скажет, сколько у него сбросов, а каждый старается показать минимум, а не фактический объем», — отметил эколог.

Куда пойдут деньги?

Минфин отмечает, что существующий в настоящее время неналоговый платеж — плата за негативное воздействие на окружающую среду — уже обладает признаками налога, а поэтому может быть включен в Налоговый кодекс РФ. Однако, по мнению экспертов, разница все же есть. Председатель Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Сергей Алексеев отмечает, что сейчас платежи хоть и идут в бюджет, но являются внебюджетными поступлениями и их можно без слишком больших усилий законодательно развернуть в сторону экологии. «Но если они уйдут в бюджет — это совсем другой принцип финансирования», — сказал он. — Плюс, конечно, администрирование сборов будет лучше, но в составе налоговой службы нет людей, которые разбираются в том, что такое ПДС (предельно допустимый сброс), ПДК (предельно допустимая концентрация), ПДВ (предельно допустимый выброс). Им придется увеличивать штат и параллельно с Росприроднадзором все это контролировать».

Александр Багин отмечает, что у нас и раньше не было предусмотрено механизма целевого использования платы за негативное воздействие на окружающую среду. «Поэтому эти деньги зачислялись в бюджет. Основная масса шла в региональные и местные бюджеты, небольшая часть — в федеральный бюджет», — заметил он.

Как отмечает эксперт, пока вопрос о распределении средств, которые могут быть собраны в виде экологического налога, окончательно не решен. «Видимо это должно решаться в рамках государственной экологической политики, — предполагает Брагин. — Можно направить средства, но по другому механизму — государство получает деньги и, исходя из расчетных объемов поступлений, может планировать и закладывать на следующие периоды средства на реализацию природоохранных мероприятий».

Павел Сухонин считает, что экологический налог по большому счету ничего не изменит. «У нас нет рычагов воздействия на нарушителей и экологическое законодательство будут нарушать, пока это будет выгодно, — отмечает он. — Налогов будет собираться больше, и здесь Минфин поступает правильно. Но с точки зрения экологии, предполагаю, что все останется на том же уровне. Раньше, лет 20 назад, существовал фонд, куда шла часть платежей от платы за негативное воздействие, и фонд тратил их на природоохранные мероприятия. Потом это упразднили, и все забирает бюджет. А чиновники, сидящие в Москве , порой даже не знают, где и что надо сделать».

«Предложенная в настоящее время система перехода на экологический налог предполагает лишь изменить название федерального платежа на экологический налог. Нужно кардинально менять этот экономический рычаг в условиях перехода России на принципы циркулярной экономики», — считает Альбина Дударева. По ее мнению, экологический налог дает ряд преимуществ по сравнению с прежней системой — невозможность уйти от платежей, их прозрачность, получение достоверной информации об объемах негативного воздействия на окружающую среду, а также увеличение поступлений в бюджет. «Станет возможным возродить стимулирующую роль принципа „платит тот, кто загрязняет“, — подытожила Альбина Дударева.

Фото: pixabay.com