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На полигоне в Перекопе отныне запрещено размещать ТБО: полигон исключили из федерального реестра объектов размещения отходов
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На полигоне в Перекопе отныне запрещено размещать ТБО: полигон исключили из федерального реестра объектов размещения отходов 

Vyatka-grad.ru 40 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Информация об исключении объекта размещения отходов «Полигон ТБО п. Перекоп» из государственного реестра объектов размещения отходов поступила в областное министерство охраны окружающей среды от Управления Росприроднадзора по Кировской области, сообщили в пресс-центре Правительства области.
Письмо направлено во исполнение решения совещания по вопросу перераспределения потоков отходов города Кирово-Чепецка, состоявшегося в министерстве в конце прошлого года. Список объектов размещения отходов, исключенных из госреестра, включая полигон в Перекопе, утвержден врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Амирханом Амирхановым.
В тексте приказа говорится, что причина исключения из реестра — вступление в законную силу постановления по делу об административном нарушении, предусмотренном ст. 8.5 Кодекса РФ об административных нарушениях: лица, эксплуатирующие объекты размещения отходов, предоставили недостоверную информацию об объекте размещения отходов.
Как пояснила и.о. министра охраны окружающей среды Ольга Женихова, все полигоны ТБО являются объектами федерального государственного экологического надзора, который осуществляет на территории региона Управление Росприроднадзора по Кировской области.
В соответствии федеральным законом «Об отходах производства и потребления» размещение отходов на объектах, которые не включены в государственный реестр объектов размещения отходов, запрещено.
Фото — пресс-центр Правительства Кировской области
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