Материалы с первой карты отходов БЦБК доставлены в лабораторию для проведения
исследований
Компания
«РГ-Экология» (холдинг АО «Росгеология») изучает состав и состояние
ядовитых
отходов в картах-отстойниках Байкальского целлюлозно-бумажного комбината
для подготовки нового проекта их ликвидации.
В рамках
дополнительного соглашения, подписанного между Министерством природных
ресурсов и экологи Иркутской области и Росгеологией в июле 2018 г., «РГ-Экология»
должна
предложить новый проект ликвидации ядовитых отходов, оставшихся после
Байкальского
целлюлозно-бумажного комбината. Для этого необходимо заново изучить
состав и объем отходов в каждой карте, так как даже в пределах одного бассейна
наполнение
неоднородное. По официальным данным в карты сбрасывалось 14 видов
отходов, в том числе золошлаки от сжигания углей на ТЭЦ, шлам-лигнин, древесная кора,
строительный
и твердый бытовой мусор.
Отходы БЦБК
лежат в воде 40-50 лет, в них происходили химические, биологические
процессы.
Внешне карты-накопители сегодня похожи на болота, поросшие камышом и чахлыми
березами. Иркутские ученые следили за состоянием карт, однако, когда речь
идет уже о промышленной переработке 6 млн кубометров материалов, приобретении
химических
реагентов на сотни миллионов рублей, надо знать точный диагноз проблемы.
Промышленная
установка, размещенная на Солзанском полигоне, позволяет получить
однородную
массу в больших объемах. И после переработки направить отходы на исследование
в лабораторию.
— Мы с помощью земснаряда-амфибии взяли пробы отходов по всей глубине первой
карты, —
рассказал сотрудник «РГ-Экологии» Алексей Суханов. — Образовавшаяся пульпа
по трубам
направляется на обезвоживающую установку. Одновременно с процессом
откачки в пульпу добавляются флокулянты — химические реактивы, которые быстро
образуют в жидкой пульпе крупные хлопья осадков. Это позволяет сразу на установке
отделить
воду от твердых частиц.
Обезвоженные
отходы напоминают почвогрунт. Этот грунт, начальную пульпу, а также
воду,
отделенную в процессе флоккулирования осадка, специалисты «РГ-Экологии»
отдали в иркутский филиал ЦЛАТИ — Центр лабораторного анализа и технических
измерений по Восточно-Сибирскому региону. Это лаборатории, учрежденные
Росприроднадзором.
В результате
исследований Росгеология планирует получить ответы на вопрос о классе
опасности, а также о точном составе отходов, находящихся в картах-шламонакопителях. В дальнейшем
полученные данные позволят выбрать оптимальные технологии ликвидации
отходов
Байкальского ЦБК.
Возможно,
что после обезвоживания класс их опасности уменьшится. Или «РГ-Экология»
доведет
отходы до пятого, практически безопасного, класса. Грунтом пятого класса
опасности
можно рекультивировать полигоны, свалки, отработанные карьеры. Но прежде
проект
обязательно должен получить одобрение Росгеологии, заказчика — Министерства
природных
ресурсов и экологии Иркутской области, должен будет пройти общественные
слушания и государственную экологическую экспертизу.
Пресс-служба
АО «Росгеология» — «РГ-Информ»
Справочно:
Росгеология
— российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий
полный
спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического
бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает
уникальными
компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе.
Росгеология
создана по Указу Президента Российской Федерации от 15 июля 2011 г. №
957 на базе
одного из старейших геологоразведочных предприятий России —
«Центргеологии».
100% капитала Росгеологии находится в собственности государства.
Предприятия
холдинга работают во всех восьми федеральных округах России.
ООО «РГ-Экология»
Исполнитель
работ по ликвидации последствий негативного воздействия отходов,
накопленных
в результате деятельности открытого акционерного общества «Байкальский
целлюлозно-бумажный
комбинат».
ООО «РГ-Экология» обладает необходимыми компетенциями для решения экологических
задач
различного масштаба и уровня сложности. Предприятие выполняет широкий спектр
работ в области разработки и применения новейших технологий для ликвидации
экологического
ущерба и эффективной рекультивации земель и водных ресурсов.
Под эгидой
российского геологического холдинга АО «Росгеология» компания принимает
активное
участие в реализации ряда инженерно-экологических мероприятий на территории
Российской Федерации, в том числе в рамках проекта по ликвидации
негативного
воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского
целлюлозно-бумажного
комбината.