Материалы с первой карты отходов БЦБК доставлены в лабораторию для проведения исследований

Материалы с первой карты отходов БЦБК доставлены в лабораторию для проведения

исследований

Компания

«РГ-Экология» (холдинг АО «Росгеология») изучает состав и состояние

ядовитых

для подготовки нового проекта их ликвидации.

В рамках

дополнительного соглашения, подписанного между Министерством природных

ресурсов и экологи Иркутской области и Росгеологией в июле 2018 г., «РГ-Экология»

должна

предложить новый проект ликвидации ядовитых отходов, оставшихся после

Байкальского

целлюлозно-бумажного комбината. Для этого необходимо заново изучить

состав и объем отходов в каждой карте, так как даже в пределах одного бассейна

наполнение

неоднородное. По официальным данным в карты сбрасывалось 14 видов

отходов, в том числе золошлаки от сжигания углей на ТЭЦ, шлам-лигнин, древесная кора,

строительный

и твердый бытовой мусор.

Отходы БЦБК

лежат в воде 40-50 лет, в них происходили химические, биологические

процессы.

Внешне карты-накопители сегодня похожи на болота, поросшие камышом и чахлыми

березами. Иркутские ученые следили за состоянием карт, однако, когда речь

идет уже о промышленной переработке 6 млн кубометров материалов, приобретении

химических

реагентов на сотни миллионов рублей, надо знать точный диагноз проблемы.

Промышленная

установка, размещенная на Солзанском полигоне, позволяет получить

однородную

массу в больших объемах. И после переработки направить отходы на исследование

в лабораторию.

— Мы с помощью земснаряда-амфибии взяли пробы отходов по всей глубине первой

карты, —

по трубам

направляется на обезвоживающую установку. Одновременно с процессом

откачки в пульпу добавляются флокулянты — химические реактивы, которые быстро

образуют в жидкой пульпе крупные хлопья осадков. Это позволяет сразу на установке

отделить

воду от твердых частиц.

Обезвоженные

отходы напоминают почвогрунт. Этот грунт, начальную пульпу, а также

воду,

отделенную в процессе флоккулирования осадка, специалисты «РГ-Экологии»

отдали в иркутский филиал ЦЛАТИ — Центр лабораторного анализа и технических

измерений по Восточно-Сибирскому региону. Это лаборатории, учрежденные

Росприроднадзором.

В результате

исследований Росгеология планирует получить ответы на вопрос о классе

опасности, а также о точном составе отходов, находящихся в картах-шламонакопителях. В дальнейшем

полученные данные позволят выбрать оптимальные технологии ликвидации

отходов

Байкальского ЦБК.

Возможно,

что после обезвоживания класс их опасности уменьшится. Или «РГ-Экология»

доведет

отходы до пятого, практически безопасного, класса. Грунтом пятого класса

опасности

можно рекультивировать полигоны, свалки, отработанные карьеры. Но прежде

проект

обязательно должен получить одобрение Росгеологии, заказчика — Министерства

природных

ресурсов и экологии Иркутской области, должен будет пройти общественные

слушания и государственную экологическую экспертизу.

Пресс-служба

АО «Росгеология» — «РГ-Информ»

Справочно:

Росгеология

— российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий

полный

спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического

бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает

уникальными

компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе.

Росгеология

создана по Указу Президента Российской Федерации от 15 июля 2011 г. №

957 на базе

одного из старейших геологоразведочных предприятий России

«Центргеологии».

100% капитала Росгеологии находится в собственности государства.

Предприятия

холдинга работают во всех восьми федеральных округах России.

ООО «РГ-Экология»

Исполнитель

работ по ликвидации последствий негативного воздействия отходов,

накопленных

в результате деятельности открытого акционерного общества «Байкальский

целлюлозно-бумажный

комбинат».

ООО «РГ-Экология» обладает необходимыми компетенциями для решения экологических

задач

различного масштаба и уровня сложности. Предприятие выполняет широкий спектр

работ в области разработки и применения новейших технологий для ликвидации

экологического

ущерба и эффективной рекультивации земель и водных ресурсов.

Под эгидой

российского геологического холдинга АО «Росгеология» компания принимает

активное

участие в реализации ряда инженерно-экологических мероприятий на территории

Российской Федерации, в том числе в рамках проекта по ликвидации

негативного

воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского

целлюлозно-бумажного

комбината.