Эксперты завершили разработку законопроекта об обращении с отходами 

Разработка концепции новой экологической политики Ярославской области, инициатором которой выступил губернатор Дмитрий Миронов, вышла на финишную прямую. Одним из её результатов станет региональный законопроект, появление которого призвано кардинально изменить схему работы с твёрдыми коммунальными отходами. И в том числе — положить конец различным спекуляциям вокруг судьбы пресловутого «московского мусора».
Участники экспертной группы «Обращение с отходами» завершили основную часть работы над будущим законопроектом. Основная задача нового правового документа — законодательное регулирование оборота бытового и промышленного мусора и в первую очередь — ограничение ввоза отходов для захоронения на территории Ярославской области из других регионов.
В ходе работы рассматривалось несколько основных направлений. Прежде всего, это внедрение раздельного сбора мусора и создание системы сортировочных станций. Задача предполагает как создание необходимой инфраструктуры, так и информирование населения о переходе на новую систему обращения с отходами. Что, в свою очередь, потребует соответствующего финансирования и проведения ряда мероприятий.
Не менее важный момент — организация сбора и вывоза таких потенциально опасных для окружающей среды предметов, как ртутьсодержащие лампы и использованные элементы питания. Здесь, помимо изыскания дополнительных средств на их сбор и вывоз, необходимо разрабатывать и распространять карты с указанием контейнеров и пунктов сбора.
Система захоронения твёрдых коммунальных отходов также должна пройти через серьёзную модернизацию. Все действующие в течение пяти ближайших лет полигоны должны быть приведены к существующим нормативным требованиям за счёт концессий или средств инвесторов.
Особый упор в законопроекте сделан на борьбу со стихийными свалками. Для этого предполагается выделение постоянно действующей горячей телефонной линии, а также информирование жителей о других способах передачи сведений о возникновении таких мест размещения отходов. Разумеется, проработан и механизм оперативной ликвидации таких свалок.
В настоящее время текст законопроекта передан для согласования и дальнейшего обсуждения в департамент окружающей среды и природопользования Ярославской области.
Роман Фомичёв, член экспертной группы по формированию концепции новой экологической политики:
— В ходе работы мы детально проанализировали как действующее федеральное законодательство, так и опыт других регионов. Нам нужен закон, который, с одной стороны, предполагает максимум возможностей по управлению ситуацией с отходами, а с другой — учитывает специфику именно нашей области и позволяет работать в интересах её жителей.