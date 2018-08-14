Эксперты завершили разработку законопроекта об обращении с отходами

Разработка концепции новой экологической политики Ярославской области , инициатором которой выступил губернатор Дмитрий Миронов , вышла на финишную прямую. Одним из её результатов станет региональный законопроект, появление которого призвано кардинально изменить схему работы с твёрдыми коммунальными отходами. И в том числе — положить конец различным спекуляциям вокруг судьбы пресловутого «московского мусора».

Участники экспертной группы «Обращение с отходами» завершили основную часть работы над будущим законопроектом. Основная задача нового правового документа — законодательное регулирование оборота бытового и промышленного мусора и в первую очередь — ограничение ввоза отходов для захоронения на территории Ярославской области из других регионов.

В ходе работы рассматривалось несколько основных направлений. Прежде всего, это внедрение раздельного сбора мусора и создание системы сортировочных станций. Задача предполагает как создание необходимой инфраструктуры, так и информирование населения о переходе на новую систему обращения с отходами. Что, в свою очередь, потребует соответствующего финансирования и проведения ряда мероприятий.

Не менее важный момент — организация сбора и вывоза таких потенциально опасных для окружающей среды предметов, как ртутьсодержащие лампы и использованные элементы питания. Здесь, помимо изыскания дополнительных средств на их сбор и вывоз, необходимо разрабатывать и распространять карты с указанием контейнеров и пунктов сбора.

Система захоронения твёрдых коммунальных отходов также должна пройти через серьёзную модернизацию. Все действующие в течение пяти ближайших лет полигоны должны быть приведены к существующим нормативным требованиям за счёт концессий или средств инвесторов.

Особый упор в законопроекте сделан на борьбу со стихийными свалками. Для этого предполагается выделение постоянно действующей горячей телефонной линии, а также информирование жителей о других способах передачи сведений о возникновении таких мест размещения отходов. Разумеется, проработан и механизм оперативной ликвидации таких свалок.

В настоящее время текст законопроекта передан для согласования и дальнейшего обсуждения в департамент окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Роман Фомичёв , член экспертной группы по формированию концепции новой экологической политики:

— В ходе работы мы детально проанализировали как действующее федеральное законодательство, так и опыт других регионов. Нам нужен закон, который, с одной стороны, предполагает максимум возможностей по управлению ситуацией с отходами, а с другой — учитывает специфику именно нашей области и позволяет работать в интересах её жителей.