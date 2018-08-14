СМИ: Минприроды назвало срок создания единого оператора обработки отходов 

Министерство природных ресурсов и экологии России назвало срок создания единого оператора обработки отходов, сообщают «Известия».
Как заявили в пресс-службе ведомства, координатор деятельности региональных операторов появится до конца 2018 года. Его задача — сопровождать управление отраслью в рамках соответствующей реформы.
Интегратора создадут в форме публично-правовой компании. Через него предполагается проводить экологические сборы.
С 1 января 2019 года Россия должна перейти на новую систему обращения с отходами.
Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге ликвидировали 138 несанкционированных свалок с начала 2018 года.