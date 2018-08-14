Ещё
Заповедник Столбы претендует на включение в список территорий под защитой ЮНЕСКО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заповедник Столбы претендует на включение в список территорий под защитой ЮНЕСКО 

ТАСС 2 часа назад
КРАСНОЯРСК, 14 августа. /ТАСС/. Заповедник Столбы в Красноярском крае претендует на включение в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил директор заповедника Валерий Щербаков.
"Поступила инициатива, чтобы включить наш заповедник в международную сеть особо охраняемых территорий (биосферных резерватов) под защитой ЮНЕСКО", — сообщил он. По словам Щербакова, до 30 сентября планируется подать заявку, которую ЮНЕСКО рассмотрит в первой половине 2019 года.
Директор отметил, что это позволит расширить международное сотрудничество и даст возможность «внедрения лучших международных природоохранных практик».
Биосферный резерват — особо охраняемая природная территория, создаваемая с целью сохранения природных экосистем и генофонда региона, изучения и мониторинга природной среды в нем и на примыкающих к нему территориях. Биосферные заповедники создаются на основании международных и национальных программ под эгидой ЮНЕСКО.
Заповедник Столбы расположен в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян, граничащих со Среднесибирским плоскогорьем. К 2020 году заповедник поменяет свой статус на национальный парк и будет называться Красноярские столбы.
Заповедник основали в 1925 году по инициативе жителей города Красноярска для сохранения природных комплексов вокруг живописных скал — сиенитовых останцев. В настоящее время его площадь составляет 47,219 тыс. га.
ТАСС: последние новости
Гидросамолет совершил аварийную посадку на Байкале после удара о волну при наборе скорости Специалисты зафиксировали в Оренбурге 25-кратное превышение ПДК по сероводороду Прокуратура выясняет причины загрязнения одной из самых чистых рек Калининградской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой30
Эрдоган нанес ответный удар Трампу165
Иск Степаненко потряс наглостью35
США устроили провокацию у Крымского моста677
Вайкуле выдвинула Крыму условие539
Видео
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия
06:59
Физики научились ломать спагетти ровно посередине
Технологии Наука и техника
00:53
В «Зарядье» появился отряд волонтеров
Новости Москвы
01:15
Украина испытала «новый» танк
Армия В мире
00:10
NASA не нашло марсоход Opportunity после пыльной бури
Технологии Наука и техника
08:32
Иск Степаненко потряс наглостью
Шоу-бизнес
01:03
Доренко в прямом эфире оскорбил Дудя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение