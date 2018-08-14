Заповедник Столбы претендует на включение в список территорий под защитой ЮНЕСКО

КРАСНОЯРСК , 14 августа. / ТАСС /. Заповедник Столбы в Красноярском крае претендует на включение в список биосферных резерватов ЮНЕСКО . Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил директор заповедника Валерий Щербаков.

"Поступила инициатива, чтобы включить наш заповедник в международную сеть особо охраняемых территорий (биосферных резерватов) под защитой ЮНЕСКО", — сообщил он. По словам Щербакова, до 30 сентября планируется подать заявку, которую ЮНЕСКО рассмотрит в первой половине 2019 года.

Директор отметил, что это позволит расширить международное сотрудничество и даст возможность «внедрения лучших международных природоохранных практик».

Биосферный резерват — особо охраняемая природная территория, создаваемая с целью сохранения природных экосистем и генофонда региона, изучения и мониторинга природной среды в нем и на примыкающих к нему территориях. Биосферные заповедники создаются на основании международных и национальных программ под эгидой ЮНЕСКО.

Заповедник Столбы расположен в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян, граничащих со Среднесибирским плоскогорьем. К 2020 году заповедник поменяет свой статус на национальный парк и будет называться Красноярские столбы.

Заповедник основали в 1925 году по инициативе жителей города Красноярска для сохранения природных комплексов вокруг живописных скал — сиенитовых останцев. В настоящее время его площадь составляет 47,219 тыс. га.