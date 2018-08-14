Ещё
Минфин предложил ввести экологический налог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин предложил ввести экологический налог 

Daily Storm 2 часа назад
Фото: Daily Storm
Министерство финансов подготовило законопроект, который предполагает замену нынешних платежей за загрязняющие выбросы на единый налог. Облагать налогом предлагается организации, которые наносят вред окружающей среде. Документ опубликован на портале проектов правовых актов — если его примут в правительстве, экологический налог начнет действовать с 1 января 2020 года.
Сбор могут начать взимать вместо существующей сейчас системы платежей за загрязнение окружающей среды — сброс вредных веществ с производств в воду/воздух/землю, накопление отходов производства и т.д. При этом бюджетные учреждения налогом облагаться не будут, как и предприятия, которые занимаются утилизацией отходов.
Новый налог предполагает также щадящий коэффициент для организаций, которые принимают должные меры по минимизации вреда окружающей среде или не производят большого количества отходов. При этом при превышении законодательных норм по массе выбросов коэффициент будет повышаться до 100 (при стандарте в 1).
Причиной для предложения в пояснительной записке названо то, что сейчас взимание платежей за загрязнение окружающей среды неэффективно, а государственные экологические программы финансируются из других статей бюджета. Новый налог должен помочь обеспечить средствами меры правительства по сохранению природы и привести к ответственности предприятия, наносящие вред окружающей среде.
По мнению экспертов, впрочем, это изменение поможет наполнить бюджет, но не поспособствует развитию природоохранных проектов, поскольку механизм распределения собранных налогом средств на них в законопроекте не предусмотрен.
В начале июня Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) РФ выпустило постановление о семикратном снижении ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов (ТКО) так называемого четвертого класса (то есть малоопасных отходов). Налог понижен с 663,2 рубля до 95 рублей за одну тонну загрязняющих веществ при постепенном росте ставки на 15% в следующие семь лет. В министерстве считают, что значительное уменьшение налога позволит «снизить нагрузку потребителей по оплате услуг по обращению с ТКО». Еще на стадии обсуждения проект постановления критиковали в Общероссийском народном фронте (ОНФ), поскольку он фактически идет вразрез с призывом президента перерабатывать отходы, а не складировать их.
Daily Storm: последние новости
Друг и коллега Листьева назвал предполагаемого заказчика убийства телеведущего Бывший муж Поклонской развенчал их брак Рэпер Оксимирон призвал выйти на акцию в поддержку осужденных за мемы в соцсети «ВКонтакте»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США устроили провокацию у Крымского моста887
Сын Хачатуряна рассказал правду об отце125
Британию напугал ролик Минобороны РФ193
США заморозили договор с РФ по открытому небу66
«Вы уже рабы, победа вам не нужна»427
Видео
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия Катастрофы
05:52
Французы превратили Путина в охотника на тигров
Политика
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:10
Кому Петросян устраивает «смехопанораму» в спальне
Шоу-бизнес
01:00
Поклонская вышла замуж в Крыму
Общество
00:25
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире Другое
11:35
Кто станет следующим президентом Украины
Украина В мире
00:58
В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение