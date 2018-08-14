Минфин предложил ввести экологический налог

Министерство финансов подготовило законопроект, который предполагает замену нынешних платежей за загрязняющие выбросы на единый налог. Облагать налогом предлагается организации, которые наносят вред окружающей среде. Документ опубликован на портале проектов правовых актов — если его примут в правительстве, экологический налог начнет действовать с 1 января 2020 года.

Сбор могут начать взимать вместо существующей сейчас системы платежей за загрязнение окружающей среды — сброс вредных веществ с производств в воду/воздух/землю, накопление отходов производства и т.д. При этом бюджетные учреждения налогом облагаться не будут, как и предприятия, которые занимаются утилизацией отходов.

Новый налог предполагает также щадящий коэффициент для организаций, которые принимают должные меры по минимизации вреда окружающей среде или не производят большого количества отходов. При этом при превышении законодательных норм по массе выбросов коэффициент будет повышаться до 100 (при стандарте в 1).

Причиной для предложения в пояснительной записке названо то, что сейчас взимание платежей за загрязнение окружающей среды неэффективно, а государственные экологические программы финансируются из других статей бюджета. Новый налог должен помочь обеспечить средствами меры правительства по сохранению природы и привести к ответственности предприятия, наносящие вред окружающей среде.

По мнению экспертов, впрочем, это изменение поможет наполнить бюджет, но не поспособствует развитию природоохранных проектов, поскольку механизм распределения собранных налогом средств на них в законопроекте не предусмотрен.