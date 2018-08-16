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Молочные берега: река в Барнауле полностью побелела
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Молочные берега: река в Барнауле полностью побелела 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Река Пивоварка в Барнауле 15 августа неожиданно окрасилась в белый цвет. Видео экологической катастрофы выложили в Сеть очевидцы.
Что за вещество изменило цвет воды и кто загрязняет окружающую среду, доподлинно не известно. Однако в ближайшее время природа вещества будет выявлена. Председатель комитета информационной политики администрации Барнаула Екатерина Андреева рассказала «360», что сотрудники Роспотребнадзора среагировали быстро и успели взять образцы вещества на экспертизу до того, как его унесло течением.
«Росприроднадзор вчера взял пробы воды. Пока результатов анализов нет. Наш отдел по охране окружающей среды тоже выезжал, акт составили», — сказал она.
Сейчас речка находится в первозданном виде. Осадков на берегах не обнаружено. На вопрос, кто является виновником загрязнения, Андреева затруднилась ответить: крупных предприятий рядом с водоемом нет, вокруг лишь жилые дома. Она предположила, что вещество является отходами кустарного производства.
«Особо больших предприятий на этой речке нет. Там очень много частных домов по берегам. Может быть, кто-то что-то производит кустарно», — сказала представитель местной администрации.
Известно, что это не первый сброс неизвестного вещества в Пивоварку. Подобные случаи были зафиксированы в 2015 и 2016 годах. Тогда виновника тоже не нашли.
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