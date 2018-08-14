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Минприроды до конца года централизует обработку отходов
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Минприроды до конца года централизует обработку отходов 

360tv.ru 8 минут назад
Фото: 360tv.ru
Министерство природных ресурсов и экологии РФ до конца 2018 года создаст координатора, который будет сопровождать управление отраслью в рамках «мусорной реформы». Об этом рассказали газете «Известия» в пресс-службе ведомства.
Интегратор в форме публично-правовой компании займется отслеживанием деятельности региональных операторов в сфере обращения с отходами. Он также будет планировать и проводить экологические сборы, в результате которых участникам рынка станут доступны новые финансовые механизмы и инструменты. Например, «зеленые облигации». Интегратор будет создан указом президента или федеральным законом.
Исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин отметил, из-за появления новой структуры тарифы на вывоз мусора могут только уменьшиться. По его словам, без поддержки государства очень сложно рекультивировать свалки или строить новые комплексы для переработки отходов.
«Государство решило подставить плечо бизнесу и взять частично на себя капитальные затраты, которые окупаются в долгосрочной перспективе. Таким образом будет сдерживаться рост тарифа», — заявил Руслан Губайдуллин «Известиям».
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