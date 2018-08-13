Минфин предложил ввести экологический налог 

Платить его будут организации и граждане, включая индивидуальных предпринимателей, чья деятельность наносит ущерб окружающей среде. Исключение составят твёрдые бытовые отходы. Как пишет Lenta.ru, такой законопроект появился на портале нормативно-правовых актов. Уточняется, что налоговая база будет рассчитываться через объём или массу выбросов. Ставка будет устанавливаться для каждого вещества в отдельности. К примеру, за тонну аммиака, карбоната натрия или диоксида азота придётся платить около 140 рублей, за тонну хлора — более 180.