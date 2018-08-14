Из Байкала планируют поднять упавший гидросамолет

Из Байкала планируют поднять упавший в озеро частный гидросамолет

Гидросамолет, затонувший в понедельник в Байкале, собственник планирует поднять со дна озера, сообщил РИА Новости дежурный Единой диспетчерской службы Ольхонского района.

Самолет-амфибия при взлете в понедельник упал в Байкал неподалеку от поселка Хужир на острове Ольхон. Пилот не пострадал.

"По уточненным данным, у гидросамолета при взлете оторвался поплавок на правом крыле, отчего возник крен. В результате самолет упал в воду и пошел ко дну", — сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что самолет-амфибия принадлежит частному лицу. Во вторник собственник планирует организовать подъем самолета со дна Байкала. Известно, что глубина озера вблизи поселка Хужир, где произошел авиаинцидент, порядка пяти метров.