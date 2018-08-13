В WWF считают, что новые нормы лесозаготовок в Чечне помогут охранять беркутов и орланов

КРАСНОДАР , 13 августа. / ТАСС /. Регионы Северного Кавказа начали применять новые нормы лесозаготовок, которые помогут в сохранении местной флоры и фауны. Об этом ТАСС в понедельник сообщила координатор лесных проектов отделения WWF Россия «Российский Кавказ» Елена Черкасова

"Включение нормативов по сохранению биологического разнообразия при лесозаготовках в регламенты и их выполнение будет способствовать не только сохранению леса. Например, нормативы предписывают сохранять старовозрастные деревья. И в Чечне это поможет сохранить такие редкие виды птиц, как беркут, курганник, орлан-белохвост — они гнездятся на старовозрастных деревьях", — рассказала Черкасова.

В 2017 году Рослесхоз сделал пункт о сохранении биоразнообразия обязательным для включения в регламенты. На Кавказе новые требования уже приняли четыре региона: Дагестан , Чеченская республика и Ставропольский край , а также Краснодарский край . Они будут действовать в 2019-2028 годах. В разработке нормативов участвовали специалисты WWF и профильные эксперты.

Новые нормы подразумевают, что при вырубках деревьев не будут уничтожаться те элементы леса, которые важны для поддержания биологического разнообразия: участки со старыми деревьями, места гнездования птиц, переувлажненные местообитания и другие. «Для Чечни это особенно важно в контексте того, что на территории республики все леса защитные, а значит, требуют особого режима пользования», — отметил Черкасова.

По данным WWF, в регламентах сохраняются недоработки. «На Ставрополье в регламенты, к сожалению, не вошли параметры по сохранению деревьев с гнездами, сухостойных деревьев и пней. Получается, что нормативы Ставропольского края предписывают их сохранять, но не устанавливают четких критериев охраны. Мы искренне надеемся, что в будущей редакции регламентов это удастся исправить», — привела в пример собеседница.

На сайте WWF отмечается, что Кавказ — уникальная природная территория, среда обитания для более 6 тыс. видов растений, грибов и лишайников, 2,5 тыс. видов насекомых, 130 видов рыб, 17 видов амфибий, 87 видов рептилий, 380 видов птиц и 150 видов млекопитающих. Более 25% видов обитают только на этой территории. Одна из задач фонда на Кавказе — сохранение уникального биологического разнообразия, включая реликтовые, эндемичные, редкие и исчезающие виды. Среди направлений работы WWF — восстановление популяций переднеазиатского леопарда и зубра, развитие системы особо охраняемых природных территории, развитие устойчивого лесоуправления.