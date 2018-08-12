Логово редких змей обнаружили в пригороде Хабаровска

Логово краснокнижных змей обнаружили в пригороде Хабаровска

Госинспектор Большехехцирского филиала «Заповедного Приамурья» обнаружил логово редких краснокнижных змей в пригороде Хабаровска . Помимо них инспектор нашел новый для заповедника вид жука. Об этом сообщило ИА «Хабаровский край сегодня».

Госинспектор Владимир Репьяхов из ФГБУ «Заповедное Приамурье» сделал два открытия за последние две недели. Сперва он нашел в паутине на территории заповедника «Большехехцирский» красного жука. Вместе с Репьяховым в патрулировании участвовал доктор биологических наук, научный работник Владимир Дубатолов. Он определил разновидность жука. Им оказалась новая для заповедника краснокрылая шпанская мушка.

Спустя несколько дней Репьяхов нашел на крыльце дома, расположенного на кордоне, семь краснокнижных змей. Ими оказались японские ужи, редчайшие для региона представители пресмыкающихся. Эти змеи не ядовиты, употребляют в пищу улиток и лягушек.

Активнее размножение японских ужей говорит о том, что в заповеднике удается поддерживать хорошие условия.