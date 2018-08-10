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Собственника земли на Гребном канале обязали заплатить 6 млн руб. за свалку отходов
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Собственника земли на Гребном канале обязали заплатить 6 млн руб. за свалку отходов 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
Управление Россельхоза по Нижегородской области и Республике Марий Эл привлекло к административной ответственности собственника земельного участка с кадастровым номером 52:26:0010005:221, находящегося на Гребном канале возле деревни Кузьминки Кстовского района. В ходе проверки было установлено, что на данном участке, относящемся к землям сельскохозяйственного назначения, была организована нелегальная свалка строительных и коммунальных отходов. Об этом сообщает управление.
Согласно полученной информации, собственник земельного участка будет отвечать перед законом по с.2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель). Кроме того, управление рассчитало ущерб от организации свалки, оценив уничтожение плодородного слоя земли почти в 6 млн руб.
С целью взыскания ущерба собственнику участка направлена претензия.
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