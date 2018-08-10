Минсельхоз отчитался, что свалку с останками животных в Шуе убрали

Место, на котором лежали биологические отходы, продезинфицировали.

После появления в СМИ информации о найденных останках крупного рогатого скота в поселке Шуя, инспекторы отдела регионального государственного ветеринарного надзора совместно со специалистом Республиканской станции по борьбе с болезнями животных отправились в Прионежский район.

Как сообщает пресс-служба республиканского Минсельхоза , при осмотре земельного участка, принадлежащего ООО «Агрокомплекс им. В. М. Зайцева», в присутствии его представителя Виктора Черкесова , установлено отсутствие биологических отходов на участке.

По информации гендиректора Григория Мануйлова, территория была очищена 7 августа. Также установлены должностные лица, виновные в факте вывоза биологических отходов, полученных после убоя крупного рогатого скота, и привлечены администрацией общества к дисциплинарной ответственности.

Уточняется, что место, где находились биологические отходы, подвергнуто дезинфекции ветеринарными специалистами Агрокомплекса, о чем предоставлен акт. Также документом подтвержден факт уничтожения биологических отходов на скотомогильнике, принадлежащем ООО «Агрокомплекс им. В. М. Зайцева».