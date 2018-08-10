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В Домодедове появится новая особо охраняемая природная территория
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В Домодедове появится новая особо охраняемая природная территория 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Главным объектом памятника природы в Подмосковье станет ярус древних горных пород.
На территории Домодедовского карьера организуют особо охраняемую природную территорию — памятник природы «Стратотип московского яруса». Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на Министерство экологии и природопользования Московской области.
Глава ведомства Александр Коган отметил, что главным объектом ООПТ будет пласт древних горных пород так называемого «московского века» геологической истории, который продлился восемь миллионов лет. Он начался 315 миллионов лет назад.
По словам Когана, этот ярус имеет большое значение для науки. Любители древности приезжают в карьер в поисках ископаемой фауны каменноугольного периода и могут нанести вред породам.
Когда особо охраняемая природная территория будет организована, по территории будут проводить экскурсии для студентов-геологов и любителей.
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