Гингко у рынка и дуб у штаба Балтфлота признали памятниками природы

К такому выводу пришли эксперты департамента лесного хозяйства, которые обследовали эти природных территории. Как сообщили в минэкологии, статус особо охраняемой природной территории регионального значения также получат две аллеи дуба в Нестеровском районе: вдоль дорог Калининград — Нестеров и Нестеров — Ясная поляна. Балтийская коса станет государственным природным заказником. А огромному валуну на вершине горы «Дозор» в природном парке «Виштынецкий» присвоят статус особо охраняемой природной территории геологического профиля.