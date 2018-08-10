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Гингко у рынка и дуб у штаба Балтфлота признали памятниками природы
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Гингко у рынка и дуб у штаба Балтфлота признали памятниками природы 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
К такому выводу пришли эксперты департамента лесного хозяйства, которые обследовали эти природных территории.
Как сообщили в минэкологии, статус особо охраняемой природной территории регионального значения также получат две аллеи дуба в Нестеровском районе: вдоль дорог Калининград — Нестеров и Нестеров — Ясная поляна.
Балтийская коса станет государственным природным заказником. А огромному валуну на вершине горы «Дозор» в природном парке «Виштынецкий» присвоят статус особо охраняемой природной территории геологического профиля.
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