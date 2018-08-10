Волонтеры Богучанской ГЭС ликвидировали незаконную свалку

Команда волонтеров Богучанской ГЭС #МолодежныйЭкоДозор ликвидировала свалку, оставленную отдыхающими на территории лыжной станции «Лань» в городе Кодинске . Это популярное место отдыха во все времена года, где можно и отдохнуть, и заняться спортом, расположено в шаговой доступности. Многие горожане приходят сюда, но далеко не все убирают за собой. Волонтеры во время акции собрали с небольшой площадки в несколько десятков квадратных метров 12 мешков мусора и вынесли их с территории базы.

— Активисты нашей команды решили заняться «мусорным» видом спорта — плоггингом*. Для фитнес-уборки выбрали трассу лыжной базы. Но сам бег длился недолго: буквально на первом километре обнаружилась красивая поляна для отдыха, которая была вся завалена мусором. Вынести его за один раз не представилось возможным. Стеклотара, как целая, так и осколки, пластик, пакеты — вся территория была покрыта сплошным ковром. Работы там еще очень много, — рассказала активист команды #МолодежныйЭкоДозор Ирина Шабанова

Проект «Экологический дозор» приурочен к «Году добровольца (волонтёра)», объявленному в Российской Федерации Указом Президента В. В. Путина, и продолжает традиции конкурсов «Пять добрых дел» (2016) и «Год добрых дел» (2017). Главная тема конкурса — поиск и последующая ликвидация явных нарушений экологического законодательства в водоохранной зоне Богучанского водохранилища, реки Ангара и любых других водоемов Кежемского района Красноярского края . Обязательным этапом для волонтеров стала экологическая акция «оБЕРЕГАй»*, которая ежегодно проходит на берегах Ангары. В зачет командам идет и участие в акциях, организованных городскими и районными органами власти.

*Плоггинг (от шведск. Plogging) — дословно «подбирать мусор во время пробежки». Бегуны берут с собой на пробежку пакет и во время тренировки складывают мусор, который валяется на дороге и рядом с ней.

*Федеральная благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАй» проходит во всех регионах расположения гидростанций ПАО «РусГидро» : в Поволжье и Сибири, на Кавказе и Дальнем Востоке. Впервые она была проведена на Нижегородской ГЭС летом 2005 г. Мероприятие направлено на формирование социальной активности, патриотизма и экологического мировоззрения, навыков бережного отношения к окружающей среде, интереса и любви к природе. Ее результат — это тонны вывезенного мусора, благоустройство пляжей и набережных (завоз песка, установка пляжного оборудования, покраска и ремонт скамеек) при участии более 38 000 детей, подростков и взрослых.

О том, как проходит акция оБЕРЕГАЙ в филиалах РусГидро, можно узнать на официальном сайте акции: http://oberegai.rushydro.ru/about/

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС» По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»