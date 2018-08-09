В Калининградской области создали ещё шесть особо охраняемых природных территорий

В частности, это две аллеи дуба черештачого в Нестеровском районе.

Кроме того, в Калининграде статус получат гингко двухлопастный в районе Центрального рынка и вековой дуб на проспекте Мира у штаба Балтийского флота.

Как рассказали в региональном Минприроды , государственным природным заказником сделают Балтийскую косу.

Статус ООПТ геологического профиля будет присвоен огромному валуну на вершине горы Дозор в природном парке «Виштынецкий».

Департамент лесного хозяйства и использования объектов животного мира проводит работу по комплексному экологическому обследованию перечисленных территорий.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области создали 28 особо охраняемых природных территорий.