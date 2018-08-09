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В Калининградской области создали ещё шесть особо охраняемых природных территорий
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В Калининградской области создали ещё шесть особо охраняемых природных территорий 

RT на русском 4 часа назад
В частности, это две аллеи дуба черештачого в Нестеровском районе.
Кроме того, в Калининграде статус получат гингко двухлопастный в районе Центрального рынка и вековой дуб на проспекте Мира у штаба Балтийского флота.
Как рассказали в региональном Минприроды, государственным природным заказником сделают Балтийскую косу.
Статус ООПТ геологического профиля будет присвоен огромному валуну на вершине горы Дозор в природном парке «Виштынецкий».
Департамент лесного хозяйства и использования объектов животного мира проводит работу по комплексному экологическому обследованию перечисленных территорий.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области создали 28 особо охраняемых природных территорий.
Также «Утро.ру» сообщало, что Госдума приняла в третьем чтении закон об особо охраняемых природных территориях.
RT на русском: последние новости
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