В Калининградской области создали ещё шесть особо охраняемых природных территорий 

В частности, это две аллеи дуба черештачого в Нестеровском районе.
Кроме того, в Калининграде статус получат гингко двухлопастный в районе Центрального рынка и вековой дуб на проспекте Мира у штаба Балтийского флота.
Как рассказали в региональном Минприроды, государственным природным заказником сделают Балтийскую косу.
Статус ООПТ геологического профиля будет присвоен огромному валуну на вершине горы Дозор в природном парке «Виштынецкий».
Департамент лесного хозяйства и использования объектов животного мира проводит работу по комплексному экологическому обследованию перечисленных территорий.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области создали 28 особо охраняемых природных территорий.