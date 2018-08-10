АЦБК полностью перешёл за безотходное производство

Уже четыре года на целлюлозно-бумажном комбинате (на теплоэлектростанции-1) работает современный многотопливный котёл фирмы Valmet. Котёл запустили в сентябре 2014 года. Эксперты, руководство возлагали на него большие надежды. Оправдались ли они?

В качестве топлива в многотопливном котле используется топливная смесь из осадка сточных вод и кородревесных отходов.

По словам члена Совета директоров предприятия Владимира Крупчака, компания целенаправленно проводит модернизацию и техническое перевооружение существующих производств, причём с внедрением инновационных технологий, в том числе, с целью организации эффективного обращения с отходами, максимального вовлечения отходов в хозяйственный оборот предприятия. «С момента запуска котла экологическая эффективность выработки тепловой и электрической энергии значительно повысилась, — отметил Владимир Крупчак . — На конец 2017 года снижение потребления угля составило более 49 тысяч тонн, потребления мазута — 8,8 тысяч тонн в год, экологические платежи снизились на 2,6 млн рублей».

Речь идёт о двух видах отходов. Во-первых, это осадок сточных вод. На производстве биологической очистки технологических и бытовых сточных вод образуются большие объемы осадка сточных вод, это избыточный активный ил и осадок первичных отстойников. Во-вторых, это кородревесные отходы. В процессе подготовки древесины для производства целлюлозы (окорка, распиловка и измельчения в щепу) образуется большое количество отходов, это кора, опилок, сучки, некондиционная щепа и прочее.

По данным отдела экологии суммарный показатель вывоза осадка сточных вод и кородревесных отходов на полигон в 2014 году составлял 176,6 тысяч тонн, в 2015 г. — 66,3 тысяч тонн, в 2016 и 2017 годах — ноль.

Показатели утилизации отражают положительный тренд использования этих видов отходов для производства энергии из биомассы: в 2014 г. — 521,6 тыс. т, а в 2017 г. — 682,7 тыс. т.

Дело в том, что осадок сточных вод — это трудносжигаемый вид органических отходов из-за его очень высокой влажности (в настоящее время 72%, ранее — до 80%). Именно по этой причине с начала 2000-х годов до 2015 года две трети осадка сточных вод вывозилось на свалку вместе с кородревесными отходами. Остальная часть кородревесных отходов сжигалась в котлах ТЭС-3.

Но зачем просто так уничтожать такой полезный материал, который может принести и экологическую и финансовую экономию для предприятия?

В настоящее время весь объём образующихся на комбинате отходов используется в качестве топлива на ТЭС-1 и ТЭС-3 комбината.