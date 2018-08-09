Власти о заявили об улучшении качества воды в калужской реке, где массово погибла рыба

Ольга Артамонова. МОСКВА , 9 августа. / ТАСС /. Пробы воды в калужской реке Суходрев, где в июне 2018 года погибла рыба из-за сбросов отходов свиноводческого комплекса, близки к норме, однако о полном восстановлении популяции всех 30 видов рыб, которые погибли, говорить пока рано, сообщила ТАСС и.о. министра экологии и природных ресурсов Калужской области

Ранее сообщалось, что на территории реки протяженностью в 7 км зафиксирована массовая гибель рыбы. Размер ущерба превысил 1,4 млн рублей. СУ СК по Калужской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ ("загрязнение… поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения …, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству") в отношении ООО «Чароен Покланд Фудс», которая подозревается в сбросе отходов свиноводческого комплекса в реку.

"Результаты исследования проб воды из реки Суходрев, отобранные в июле 2018 года, показали улучшение качества по загрязняющим веществам. Река имеет высокий потенциал самоочищения. Поэтому пробы, взятые в конце июля — начале августа, близки к требованиям законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов", — сказала Ольга Артамонова.

В министерстве отметили, что на полное восстановление баланса может уйти несколько лет.

По предварительной информации министерства, причиной загрязнения стали отходы, которые недалеко от водоема складировал свиноводческий комплекс, принадлежащий ООО «Чароен Покланд Фудс». ТАСС не располагает комментарием компании.