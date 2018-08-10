В Красноярске автобусы проверили на доступность для инвалидов 

В мэрии отметили, что поводом для проверки послужили многочисленные жалобы горожан.
Со слов пассажиров, в рейс выходят неисправные автобусы, в которых пандусы просто не работают. Кроме того, многие водители отказываются помогать маломобильным людям. При этом согласно инструкции, они обязаны помогать таким пассажирам.
«Водитель должен выйти из автобуса, опустить специальный пандус-аппарель и при необходимости помочь пассажиру сесть в автобус. Кондуктор должен проверить, устойчиво ли расположена коляска в салоне автобуса, чтобы избежать травм при движении», — отметил главный специалист отдела пассажирских перевозок департамента транспорта Сергей Нестеров.
Кстати, за нарушение этих правил водителям грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей. Отметим, что на сегодняшний день в Красноярске на 45 маршрутах работают автобусы, оборудованные откидным пандусом или специальным подъёмником. До конца года на каждом маршруте будет не менее одного автобуса, предназначенного для перевозки маломобильных граждан.