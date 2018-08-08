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В заповеднике «Кузнецкий Алатау» выпустили после лечения шесть хищных птиц
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В заповеднике «Кузнецкий Алатау» выпустили после лечения шесть хищных птиц 

РИА Новости 6 часов назад
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В центре реабилитации диких птиц «Крылья» экологического центра заповедника «Кузнецкий Алатау» выпустили на волю трех черных коршунов, двух пустельг, обыкновенного сокола и краснокнижного сокола сапсан, прошедших курс лечения, сообщает пресс-центр заповедника.
По словам специалистов, все выпущенные птицы показали хороший полет, а значит, полученные когда-то травмы (ушибы и сотрясения) больше не представляют опасности для их жизни. Всех пернатых окольцевали перед выпуском.
Птицы были доставлены в заповедник из разных районов Кемеровской области: один из коршунов был привезен из Новокузнецка, пустельга — из Мысков, сапсан — из Междуреченска. Спасители птиц постоянно интересовались судьбой своих подопечных.
Столь массовый выпуск птиц состоялся в «Крыльях» впервые. Однако со времени начала работы — с сентября 2015 года — второй шанс на жизнь здесь получили уже около полусотни пернатых. Сейчас на реабилитации в заповеднике остается еще несколько птиц — коршуны, сапсан, пустельга, канюк и другие.
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