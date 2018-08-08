В заповеднике «Кузнецкий Алатау» выпустили после лечения шесть хищных птиц

МОСКВА , 8 авг — РИА Новости . В центре реабилитации диких птиц «Крылья» экологического центра заповедника «Кузнецкий Алатау» выпустили на волю трех черных коршунов, двух пустельг, обыкновенного сокола и краснокнижного сокола сапсан, прошедших курс лечения, сообщает пресс-центр заповедника.

По словам специалистов, все выпущенные птицы показали хороший полет, а значит, полученные когда-то травмы (ушибы и сотрясения) больше не представляют опасности для их жизни. Всех пернатых окольцевали перед выпуском.

Птицы были доставлены в заповедник из разных районов Кемеровской области : один из коршунов был привезен из Новокузнецка , пустельга — из Мысков, сапсан — из Междуреченска. Спасители птиц постоянно интересовались судьбой своих подопечных.

Столь массовый выпуск птиц состоялся в «Крыльях» впервые. Однако со времени начала работы — с сентября 2015 года — второй шанс на жизнь здесь получили уже около полусотни пернатых. Сейчас на реабилитации в заповеднике остается еще несколько птиц — коршуны, сапсан, пустельга, канюк и другие.