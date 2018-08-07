«Северсталь» намерена резко сократить вредные выбросы

Как сообщает пресс-служба компании, общая стоимость инвестиционного проекта составляет около 6 млрд рублей. Одним из ключевых преимуществ новой коксовой батареи эксперты называют значительное снижение экологической нагрузки. По словам экологов «Северстали», объем выбрасываемой пыли сократится даже при том, что производство кокса батареей № 4 увеличится с 420 до 460 тысяч тонн в год.

Это произойдет за счет установки беспылевой выдачи кокса, современного газоочистного оборудования и систем аспирации, оснащенных рукавными и карманными фильтрами. Планируемое снижение выбросов загрязняющих веществ должно составить порядка 690 тонн в год.

«Согласно проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, массовая концентрация в очищенном газе и пыли составит не более 20 мг/м3. Такой показатель гарантирует и поставщик основного оборудования реконструируемого объекта», — сказал директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии компании «Северсталь» Валерий Минчев.

Выдать первый кокс на новом агрегате планируют до конца 2018 года.

В этом году «Северсталь» впервые в рамках отчета о корпоративной социальной ответственности и устойчивости развития компании за 2017 год опубликовала на своем корпоративном сайте информацию об общем объеме прямых выбросов парниковых газов. Как пояснили в компании, это сделано «в соответствии с лучшей мировой практикой».

«Северсталь» прилагает много усилий для повышения эффективности своих производственных мощностей. При этом при строительстве новых и реконструкции существующих производственных объектов всегда учитывается экологическая составляющая. Мы понимаем и уважаем интерес наших стейкхолдеров к вопросам экологии и надеемся, что добавление в наш отчет о корпоративной социальной ответственности и устойчивости развития компании количественных значений выбросов парниковых газов сделает его ещё более полезным для пользователей», — пояснил генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев