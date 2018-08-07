Росприроднадзор Саратовской области оштрафовал «Управление отходами» за травлю жителей региона

Оператор по обращению с отходами по Саратовской области оштрафован на 180 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Росприроднадзора.

Согласно сообщению, оператор был привлечен к административной ответственности за нарушение правил охраны атмосферного общество. В частности, мусороперевозочный комплекс осуществлял выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения.

Позже оператор не согласился с постановлением и попытался его обжаловать в Балаковском районном суде. 31 июля суд оставил поставление надзорного ведомства без изменения. Напомним, на прошлой неделе прокуратура внесла предостережение директору филиала за несвоевременный вывоз твердых коммунальных отходов.

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