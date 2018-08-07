За переработку отходов оренбуржцы будут платить по 100 рублей в месяц

С 2019 года в перечне коммунальных услуг у оренбуржцев отдельной строкой появится сбор мусора. За утилизацию отходов жителям области придется платить примерно по 100 рублей ежемесячно. Об этом в эфире « Эха Москвы Оренбурге » рассказал член совета по экологии Оренбургской области и директор ООО «Природа» Виктор Доценко . Собранные деньги пойдут на сбор и вывоз мусора на полигоны. Сейчас этот тариф находится на утверждении в областном правительстве. Специалист уточняет, что платеж будет зависеть от территории проживания:

«На сегодняшний день те же самые платежи по городу Оренбургу в среднем выходят 100 рублей. Принципиального увеличения платежа не произойдет. Другое дело, что есть территории, где сегодня не платят вообще и не вывозят мусор. Там платеж любой будет большой».

Оператором в Оренбуржье по утилизации и сбору отходов станет компания «Природа». Виктор Доценко пообещал, что организация будет регулярно отчитываться о расходах.