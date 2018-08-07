Вместо Челябинской свалки появятся ещё две. Переработать смогут 5% отходов

Уже сегодня экоактивисты в незначительных объёмах, используя современные технологии, перерабатывают бытовые отходы. По их словам, власти вместо глубокой переработки и разделения отходов на начальном этапе строят сортировочные станции, где извлечение составит не более 5%.

Остальные 95% мусора снова окажутся на полигонах. Челябиснкий мусор так сразу на двух: в Полетаево и в Чишме.

Сортировать — с нового года

Решение о закрытии Челябинской городской свалки есть, планы тоже. Определены и региональные операторы по обращению с отходами во всех муниципалитетах (область поделили на части — кластеры). По словам первого замминистра экологии Челябинской области Ирины Хариной, челябинский, карабашский и магнитогорский кластеры отдали ООО «Центр коммунального сервиса», горный кластер — МУП «Комритсервис», а карабашский — ООО «Спецсервис». Не позднее 1 января 2019 года все операторы начнут работу.

С этого же времени в Челябинске и кое-где по области должны появиться новые контейнеры для раздельного сбора мусора двух видов: для сухих отходов и влажных, а ещё небольшие контейнеры для батареек и ртутных ламп. На эти цели выделено 10 млн рублей из областного бюджета. Потребность области в контейнерах, со слов Ирины Хариной , оценивается 300 млн рублей. Докупать будут в процессе, но уже на средства муниципалитетов.

Раздельный сбор мусора будет идти параллельно со строительством мусоросортировочных станций и завода по переработке отходов. Строительство такого комплекса предприятий уже идёт на юге области, в магнитогорском кластере, а в челябинском готовится проект.

Будет ли эффект?

«При существующем сборе мусора переработать можно будет только 5% поступающих отходов, — уверен экоактивист, организатор бизнеса по переработке отходов Дмитрий Закарлюкин . — «Хвосты» же снова попадут на полигон и будут копиться. Возможно, процент переработки увеличится, когда установят два контейнера, но интуиция и опыт подсказывают, что приезжать за ними будет одна машина, которая смешает всё содержимое. Ещё смущает формулировка «разделение на влажные и сухие отходы». Простые жители, да и сами чиновники вряд ли до конца понимают, что к ним относится. Почему бы не обозначить проще: пищевые отходы и пластик. Проблема в том, что власти, которые работают с нормативными документами, далеки от рынка переработки отходов и слушать даже конструктивные предложения не хотят».

Миллион горожан накапливает около 700 тысяч тонн отходов в год (бытовых, коммерческих, строительных). Это очень много! Совсем скоро их опять некуда будет складывать. А значит, будут строиться новые полигоны?

По данным южноуральского Росприроднадзора, челябинская свалка ежегодно выбрасывает в воздух 62,9 тысячи тонн загрязняющих веществ разной степени опасности. Цифра расчётная и не учитывает выбросы в процессе горения, а ведь пожары там не редкость. Временный полигон в Полетаево, куда будет отправляться челябинский мусор, пока не построят полигон в Чишме, по сути, тоже открытая площадка, «испарения» с которой неизбежны.

Складировать мусор в принципе больше нельзя, категорично заявляют общественники и утверждают, что в Челябинске достаточно переработчиков вторсырья, которые смогли бы освоить 36,5% отходов. Как по типам, так и по объёму. «Я даже рассчитал, сколько может принести в экономику переработка того или иного сырья», — заявил Дмитрий Закарлюкин.

Деньги не пахнут

Если посмотреть морфологическую карту отходов (состав), составленную региональным Минэкологии, в Челябинской области на втором месте по присутствию на свалке — бумага и картон. Макулатуру перерабатывают в целлюлозу.

Металл на четвёрном месте, несмотря на большое количество пунктов по приёму металлолома. Сырьё для наших металлургических предприятий валяется буквально под ногами. Притом что любой металл может перерабатываться бесконечное количество раз без ухудшения состава и качества.

Такое же свойство имеет стекло. Из него можно делать не только новые банки, но и замечательный строительный, теплоизоляционный материал — пеностекло. Мы умеем перерабатывать большинство видов пластика.

«Текстиль занимает 5-7% на любой свалке, — продолжает Закалюкин. — Благодаря нашему проекту «Вещеворот» большую часть мы собираем ещё до того как это станет мусором. В 2017 году нам удалось собрать 20 тонн одежды. Часть раздали нуждающимся, помогли одеждой 2500 человек, то что плохое, а это 80% собираемого, отправляем на переработку. Получается ватин.

Беглый подсчёт экономического потенциала этих 36,5% отходов составляет 1,6 млрд рублей. Прямо сейчас, не дав этому сырью стать частью отходов, смешавшись в кучу, а направив на переработку, мы получим такую сумму».

Больше всего, около 23% от общего объёма, на свалках органики (в т.ч. пищевых отходов). Одно из самых распространённых загрязняющих веществ, которые в Челябинске фиксируют передвижные лаборатории — формальдегид. Так вот формальдегид по сути это окислившийся метан, который получается в том числе в результате разложения органического мусора.

А ведь органика является совершенно недооценённым сырьем для получения биогаза, которым можно заправлять городской транспорт.

Среди мусора оказалось много древесины. Благодаря простому пеллетированию (гранулированию) их можно использовать в качестве топлива в теплоэнергетике. Даже пыль с дорог можно использовать. Смёт брикетируется и используется при производстве щебня для отсыпки.

Все эти технологии есть!

Политическая воля

Вместо того чтобы зарабатывать на мусоре деньги, мы их тратим, чтобы увезти его и закопать. Изменить ситуацию, по словам активистов, может только политическая воля. И тому есть реальный пример. В американском городе Сан-Франциско мэр пообещал избирателям к 2020 году довести переработку мусора до 100%. В 2015-м представители его команды приехали делиться опытом в Екатеринбург , где сообщили, что переработка у них уже составляет 75-80%.

Такого показателя можно достичь только при глубокой сортировке мусора и правильном мотивировании населения и бизнеса. Например, обычная пластиковая бутылка у американцев имеет залоговую стоимость. Грубо говоря, её цена увеличена на 5 рублей. Сдаёшь тару в переработку — возвращаешь деньги себе. На ум приходят тележки в супермаркетах, которые можно отцепить от замка пяти— или десятирублёвой монетой. Большинство это дисциплинирует.

В Челябинской области сортировку и переработку отходов только внедряют, но стоит понимать, что без ответственного отношения каждого перемен не произойдёт. И неважно, как утилизировать мусор — перерабатывать или сжигать, в основе лежит раздельный сбор и глубокая сортировка.