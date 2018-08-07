Как дальневосточные предприятия справляются с отходами

ТАСС , 7 августа. Внедрение новых экономических механизмов развития Дальнего Востока, в частности территорий опережающего развития, привело одновременно к обострению экологических проблем в регионе. Появление новых предприятий неизбежно ведет к увеличению пагубного влияния на природу, что заставляет руководство предприятий и власти регионов искать новые подходы к утилизации отходов и защите окружающей среды. Одной из самых острых экологических проблем на Дальнем Востоке становится быстрое накопление промышленных отходов, особенно в горнодобывающей отрасли.

Проблемы экологии станут предметом обсуждения в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке , который пройдет 11 — 13 сентября. Возможности дальнейшей реализации экономического потенциала региона при сохранении его уникальных природных богатств обсудят российские и иностранные эксперты, представители науки, бизнеса, федеральных и региональных властей.

В преддверии форума корреспонденты ТАСС побеседовали с представителями регионального бизнеса и властями субъектов о том, как одновременно соблюсти интересы экономики и не погубить природу Дальнего Востока.

Накопление отходов

Создание новых добывающих предприятий на Дальнем Востоке влечет за собой проблему с накоплением отходов, которая особенно остро стоит в горнодобывающей отрасли. Первое место по количеству производимых и накопленных отходов в регионе является Якутия , где ежегодно образуется в среднем 267 млн тонн отходов, большую часть из которых составляют отходы добывающей отрасли. Как рассказали ТАСС в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, в основном это опасные химические вещества и сильнодействующие ядовитые вещества.

"Большой объем и темп накопления отходов производства и слабое развитие индустрии вторичной переработки приводит к тому, что основным методом утилизации является захоронение отходов на свалках. Всего в хвостохранилищах (сооружения для хранения отвалов различных предприятий — прим. ТАСС) и отвалах накоплено 1,13 млрд тонн хвостов обогащения и вскрышных пород. В настоящее время производства по переработке отходов имеются только в Мирнинском районе", — сообщили в министерстве.

Приморском крае в 2017 году количество образовавшихся отходов выросло по сравнению я предыдущим годом на 600 тыс. тонн и составило 34,2 млн тонн. Большую часть, как и в остальных регионах, составляют отходы горнодобывающей и перерабатывающей отрасли. Однако перерабатывать отвалы этих предприятий в настоящее время могут очень немногие компании, а во многих районах их просто нет, отмечают в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья.

"Накопление промышленных отходов на промплощадках является источником загрязнения водных объектов и почв. Недостаточный уровень утилизации промышленных отходов, в первую очередь золошлаковых, вскрышных пород, отходов горноперерабатывающей промышленности, приводит к значительному отчуждению земель (они становятся непригодными для использования в других целях — прим. ТАСС)", — обозначили проблему в департаменте.

Та же проблема стоит и в Хабаровском крае . Как рассказал глава комитета по охране окружающей среды регионального минприроды Алексей Сабитов, в 2017 году в крае образовалось 95,68 млн тонн производственных и бытовых отходов. Это на 3 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году, но все равно цифра остается значительной. Наибольшее количество отходов (95,48%) здесь тоже образуется в горнодобывающей промышленности в виде вскрышных и вмещающих пород.

Спасение экологии — задача бизнеса

Согласно законодательству РФ , все предприятия обязаны самостоятельно минимизировать негативное воздействие на природу, используя все доступные возможности. Многие из них делегируют задачу утилизации своих отходов специализированным компаниям, имеющим соответствующие лицензии. Но, как рассказал ТАСС Артем Левин , гендиректор одного из крупнейших угледобывающих предприятий в Якутии «УК „Колмар“, чтобы минимизировать влияние на экологию, нужно учитывать и другие виды воздействия, присущие крупной промышленности.

»При выборе нового участка для работы мы стараемся, чтобы он располагался подальше от населенных пунктов. Это позволяет выдержать необходимую санитарно-защитную зону и снизить до минимума воздействие на здоровье населения. Также до конца 2020 года мы планируем создать несколько замкнутых систем циркуляции воды и очистных сооружений на объектах «Колмара», — рассказал Левин.

Отсутствие промышленных отходов не избавляет предприятия Дальнего Востока от необходимости вкладывать средства в защиту природы и жителей от вредного воздействия. Находкинский морской торговый порт (НМТП), который в Приморском крае занимается перевалкой угля, реализует программу перехода на безопасные экологические технологии перевалки. На нее до 2020 года будет направлено 1,3 млрд рублей.

"Поскольку в настоящее время основным видом груза для нас является уголь, наша экологическая программа, в основном, направлена на реализацию мероприятий по пылеподавлению. В частности, в 2018 году запланировано начало строительства очистных сооружений, начало проектирования комплекса закрытой выгрузки угля, возведение не менее 700 м ветрозащитных экранов, установка пылеподавляющих водо— и снегогенераторов", — рассказали ТАСС в пресс-службе порта.

Помогут ли ТОРы?

Для решения проблем утилизации и захоронения отходов региональные власти принимают соответствующие программы. Как правило, они ориентированы на бытовые отходы, развитие системы сбора и вывоза и развитие рынка вторичного сырья, тогда как ликвидация последствий работы добывающих предприятий остается за рамками возможностей региональных властей. Здесь все надежды связаны с появлением специализированных фирм, которых должны привлечь экономические преференции ТОРов.

Пока же рынок переработки промышленных отходов в регионе остается совсем небольшим. В Приморье, к примеру, этим занимается всего шесть предприятий. Они работают с резиной, полимерами, ртутьсодержащими и биологическими отходами, очищают нефтесодержащие емкости на судах.

"В связи с этим, Приморский край предоставляет широкие возможности для реализации инвестиционных проектов по утилизации промышленных отходов. Кроме того, в связи с планируемым развитием в крае в ближайшей перспективе судостроения и нефтеперерабатывающей промышленности, а также животноводства, краю необходимы производства по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, характерных для данных отраслей", — отметили в департаменте природных ресурсов Приморья.

Одним из примеров успешного перерабатывающего бизнеса является резидент ТОР в Комсомольске-на-Амуре компания «Тапир-ЭКО», которая организовала производство резиновой крошки из использованных автомобильных покрышек. Первую крупную партию крошки изготовили из покрышек привезенных с городской свалки, а сейчас сырье на предприятие уже привозят местные автотранспортные компании и автобусные парки. Правда производство, по словам директора фирмы Станислава Куземы, довольно затратное.

"У нас энергоемкое оборудование из-за чего приходится держать высокую цену на продукцию по сравнению с подобными западными предприятиями, где электроэнергия дешевле. Плюс у нас пока нет лицензии, которая позволила бы нам получать утилизационные сборы, компенсируя часть затрат. Процесс получения лицензии растянулся уже на год, так как нужно доказать ряду ведомств, что производство не оказывает негативного влияния на окружающую среду", — сказал Кузема.

Также в этом году завершаются работы нулевого цикла на площадке строительства в ТОР «Хабаровск» комплекса по уничтожению биологических отходов, производству экструдированных кормов и колумбария для домашних животных. Проект стоимостью 46 млн рублей реализует компания «Экструдированные корма». На первом этапе строительства, который завершится в 2018 году, резидент возведет два модульных предприятия по уничтожению биологических и медицинских отходов.