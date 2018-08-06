Волонтеры провели субботник на одном из турмаршрутов Тебердинского заповедника в КЧР

ЧЕРКЕССК , 6 августа. / ТАСС /. Участники волонтерского лагеря «Экодемия», организованного в Карачаево-Черкесии (КЧР) в рамках Года добровольца, очистили от мусора один из популярных туристических маршрутов Тебердинского биосферного заповедника. Об этом сообщается на сайте заповедника.

"Эковолонтеры провели субботник по очистке и благоустройству экологического маршрута «Бадукские озера». Добровольцы очистили тропу от мусора и поваленных деревьев", — говорится в сообщении.

Лагерь разбит в буковом лесу в 3 км от усадьбы заповедника. Планируется, что участниками трех потоков в июле-августе станут более 80 волонтеров.

Первая группа волонтеров в составе 26 человек, посетившая лагерь, была из города Жуковского Московской области . Волонтеры на одном из маршрутов заповедника восстановили смытые паводком мостовые переходы через горные реки.