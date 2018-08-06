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Волонтеры провели субботник на одном из турмаршрутов Тебердинского заповедника в КЧР
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Волонтеры провели субботник на одном из турмаршрутов Тебердинского заповедника в КЧР 

ТАСС 18 часов назад
ЧЕРКЕССК, 6 августа. /ТАСС/. Участники волонтерского лагеря «Экодемия», организованного в Карачаево-Черкесии (КЧР) в рамках Года добровольца, очистили от мусора один из популярных туристических маршрутов Тебердинского биосферного заповедника. Об этом сообщается на сайте заповедника.
"Эковолонтеры провели субботник по очистке и благоустройству экологического маршрута «Бадукские озера». Добровольцы очистили тропу от мусора и поваленных деревьев", — говорится в сообщении.
Лагерь разбит в буковом лесу в 3 км от усадьбы заповедника. Планируется, что участниками трех потоков в июле-августе станут более 80 волонтеров.
Первая группа волонтеров в составе 26 человек, посетившая лагерь, была из города Жуковского Московской области. Волонтеры на одном из маршрутов заповедника восстановили смытые паводком мостовые переходы через горные реки.
Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, расположенный на северных склонах Главного Кавказского хребта, в 2016 году отметил 80-летие. Входит в число самых популярных особо охраняемых природных зон России, в 1997 году включен в международную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». В заповеднике проложено 17 экологических маршрутов, из них два на Архызском участке. В тройку самых популярных маршрутов входят Турье озеро, Бадукские озера и Джамагатские нарзаны.
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