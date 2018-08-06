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В Ярославских заповедниках ужесточат охрану земель
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В Ярославских заповедниках ужесточат охрану земель 

76.ru 19 часов назад
Фото: 76.ru
Плещеево Озеро — один из природных заповедников области
Природные заповедники Ярославской области максимально оградили от застройки. Президент Владимир Путин подписал закон об особо охраняемых природных территориях. К таким в нашем регионе относятся заповедник «Дарвинский», национальный парк «Плещеево озеро» и государственный природный заказник «Ярославский».
— Законом ужесточаются требования по использованию земельных участков, находящихся на особо охраняемых природных территориях, являющихся объектами федеральной собственности, — пояснил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. Теперь на территориях национальных парков запрещено строить спортивные объекты и связанную с ними инфраструктуру: инженерную и транспортную. Речь идёт именно об объектах капитального строительства.
Также в заповедниках запрещено размещать скотомогильники, устраивать склады отходов производства и потребления.
Напомним, в отношении мэра Переславля-Залесского возбудили уголовное дело за то, что он подписал разрешение на строительство завода в заповедной зоне.
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