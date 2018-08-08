Прокуратура выясняет причины загрязнения одной из самых чистых рек Калининградской области

"Межрайонной природоохранной прокуратурой по результатам мониторинга средств массовой информации организована проверка по факту загрязнения реки Нельма в Зеленоградском городском округе. Принимается комплекс мер, направленных на установление виновных лиц и причиненного ущерба окружающей среде", — сказали в ведомстве, отметив, что к проверочным мероприятиям привлечены специалисты Управления Россельхознадзора , территориального управления Росрыболовства , а также Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области.

Нельма, протяженность которой составляет 30 км, является одной из чистых рек региона. В ней водятся и нерестятся лососевые, а также лещ, щука, плотва, густера, салака, уклейка и другие промысловые рыбы.

"Проверка идет. Как только что-то прояснится, мы непременно сообщим", — сказали ТАСС в облпрокуратуре.

Первые сигналы о гибели рыбы в Нельме появились в соцсетях в конце июля, уточнил ТАСС председатель регионального отделения экологической организации «Зеленый фронт» Олег Иванов

"Седьмого августа активисты «Зеленого фронта» также побывали на реке и, как нам кажется, нашли причину загрязнения воды и гибели рыбы, о которых сообщали очевидцы. В 150-200 метрах от реки на неизолированной площадке складировали навоз, который во время сильных дождей смывает в реку… Впереди осень с дождями, и надо до этой поры ликвидировать эти отходы. В противном случае повторения загрязнения реки и гибели рыбы не избежать", — пояснил собеседник.