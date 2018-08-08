Ещё
Прокуратура выясняет причины загрязнения одной из самых чистых рек Калининградской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура выясняет причины загрязнения одной из самых чистых рек Калининградской области 

ТАСС 2 часа назад
КАЛИНИНГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура выясняет причины загрязнения реки Нельма, впадающей в Балтийское море на территории Калининградской области, и устанавливает виновных, сообщили ТАСС в среду в региональной прокуратуре.
"Межрайонной природоохранной прокуратурой по результатам мониторинга средств массовой информации организована проверка по факту загрязнения реки Нельма в Зеленоградском городском округе. Принимается комплекс мер, направленных на установление виновных лиц и причиненного ущерба окружающей среде", — сказали в ведомстве, отметив, что к проверочным мероприятиям привлечены специалисты Управления Россельхознадзора, территориального управления Росрыболовства, а также Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области.
Нельма, протяженность которой составляет 30 км, является одной из чистых рек региона. В ней водятся и нерестятся лососевые, а также лещ, щука, плотва, густера, салака, уклейка и другие промысловые рыбы.
"Проверка идет. Как только что-то прояснится, мы непременно сообщим", — сказали ТАСС в облпрокуратуре.
Первые сигналы о гибели рыбы в Нельме появились в соцсетях в конце июля, уточнил ТАСС председатель регионального отделения экологической организации «Зеленый фронт» Олег Иванов.
"Седьмого августа активисты «Зеленого фронта» также побывали на реке и, как нам кажется, нашли причину загрязнения воды и гибели рыбы, о которых сообщали очевидцы. В 150-200 метрах от реки на неизолированной площадке складировали навоз, который во время сильных дождей смывает в реку… Впереди осень с дождями, и надо до этой поры ликвидировать эти отходы. В противном случае повторения загрязнения реки и гибели рыбы не избежать", — пояснил собеседник.
ТАСС: последние новости
Собянин заявил, что модернизация московского НПЗ помогла снизить вредные выбросы вдвое В Подмосковье построят 12 новых мусороперерабатывающих комплексов Путин обновил состав комиссии по ТЭК
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом135
Меладзе задержали на границе с ЕС10
Саакашвили предложил России свои гениталии64
В ООН разгорелся громкий секс-скандал39
Подравшемуся в Москве актеру грозит слепота10
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:29
Саакашвили предложил России свои гениталии
В мире
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение