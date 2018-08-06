Бизнес с душком: в Югре запустили первый мусоросортировочный завод

Нижневартовске на днях запустили первый мусоросортировочный завод в Ханты-Мансийском автономном округе . Об этом 6 августа 2018 года сообщила пресс-служба Администрации города Нижневартовска. Сейчас завод работает в тестовом режиме. Поэтому сортировочный комплекс загружен не полностью. Пока здесь обрабатывается около 30 тонн мусора в сутки, а планируется до 100 тонн в год. В будущем 95% всех городских отходов будет сортироваться здесь. Мощность комплекса позволяет.

«После того как мусор оказывается у нас, он попадает на конвейерную ленту и работники его сортируют. Он комплектуется в брикеты по видам отходов. Их отправляют в другие регионы на перерабатывающие комплексы. Производство является безопасным, но трудоемким. Сейчас задействованы 20 человек, но штат будем увеличивать», — пояснил исполнительный директор группы компаний ООО «ТрансСервис» Владимир Репин

На сортировку принимают основные виды отходов, черный и цветной металл, полиэтилен, пластик, бумагу и стекло. Сортировка позволит исключить захоронение мусора, который содержит опасные для почвы компоненты. Например, ртутные лампы и батарейки.

Так выглядят отходы после сортировки. Позже их отправят на переработку в другой город. Источник превью: N-vartovsk.ru Сортировочный комплекс находится на улице Индустриальной в промышленной зоне города. Строительство социально-значимого объекта финансировало предприятие ООО «ТрансСервис». На строительство завода потрачено 150 млн рублей.

Источник превью: n-vartovsk.ru