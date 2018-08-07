В Кавказском заповеднике из-за медведей временно запретили ночевки на стоянках туристов

МАЙКОП , 7 августа. / ТАСС /. Руководство Кавказского государственного биосферного заповедника решило временно запретить туристам ночевать на оборудованных стоянках из-за проявляющих активность медведей. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь заповедника Ольга Турищева.

"Медведи в последнее время проявляют активность, нападая на оборудованные стоянки в поисках пищи, которую туристы нередко прячут, в том числе и в кустах. Животные ее находят и потом проверяют все палатки и рюкзаки. Эти случаи замечены на протяжении экскурсионного эколого-познавательного маршрута «К Ачипсинским водопадам», и для безопасности как людей, так и медведей мы вынуждены временно запретить ночевки на стоянках", — сказала она.

Временное ограничение будет действовать по 3 сентября. Пострадавших в происшествиях нет, но подобные случаи могут привести к трагедии. Кроме того, медведей, которые привыкли забирать еду у людей и стали слишком «ручными», изымают из дикой природы в питомники.

Как сообщил ТАСС руководитель отдела туризма заповедника Алексей Митрофанов, в прошлом году заповедник посетило около 260 тыс. человек, это на 20% больше, чем годом ранее. Интерес к активному отдыху, экотуризму постоянно растет.

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