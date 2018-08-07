Ещё
В Кавказском заповеднике из-за медведей временно запретили ночевки на стоянках туристов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кавказском заповеднике из-за медведей временно запретили ночевки на стоянках туристов 

ТАСС 15 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
МАЙКОП, 7 августа. /ТАСС/. Руководство Кавказского государственного биосферного заповедника решило временно запретить туристам ночевать на оборудованных стоянках из-за проявляющих активность медведей. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь заповедника Ольга Турищева.
"Медведи в последнее время проявляют активность, нападая на оборудованные стоянки в поисках пищи, которую туристы нередко прячут, в том числе и в кустах. Животные ее находят и потом проверяют все палатки и рюкзаки. Эти случаи замечены на протяжении экскурсионного эколого-познавательного маршрута «К Ачипсинским водопадам», и для безопасности как людей, так и медведей мы вынуждены временно запретить ночевки на стоянках", — сказала она.
Временное ограничение будет действовать по 3 сентября. Пострадавших в происшествиях нет, но подобные случаи могут привести к трагедии. Кроме того, медведей, которые привыкли забирать еду у людей и стали слишком «ручными», изымают из дикой природы в питомники.
Как сообщил ТАСС руководитель отдела туризма заповедника Алексей Митрофанов, в прошлом году заповедник посетило около 260 тыс. человек, это на 20% больше, чем годом ранее. Интерес к активному отдыху, экотуризму постоянно растет.
О заповеднике
Флора заповедника насчитывает порядка 3 тыс. видов уникальных растений, фауна — 89 видов млекопитающих, 248 видов птиц, 15 видов пресмыкающихся, девять видов земноводных, 21 — рыб, более 100 видов моллюсков и около 10 тыс. видов насекомых. Многие виды животных занесены в Красную книгу РФ. В заповеднике обитают зубр, благородный олень, бурый медведь, западно-кавказский тур, серна, рысь, косуля и кабан. Первых леопардов — Ахун, Виктория и Кили — выпустили в Кавказском биосферном заповеднике в июле 2016 года, самка Виктория в январе этого года погибла.
ТАСС: последние новости
Роснедра подключатся к мониторингу минерально-сырьевой базы Магаданской области "СМС Cometals" построит горно-обогатительный комплекс на Украине Путин обновил состав комиссии по ТЭК
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США обратились к РФ по поводу вывода войск61
Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян169
«Титушки» захватили здание университета в Киеве12
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой302
У Петросяна сдали нервы13
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение