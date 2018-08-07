В Кавказском заповеднике из-за медведей временно запретили ночевки на стоянках туристов 

МАЙКОП, 7 августа. /ТАСС/. Руководство Кавказского государственного биосферного заповедника решило временно запретить туристам ночевать на оборудованных стоянках из-за проявляющих активность медведей. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь заповедника Ольга Турищева.
"Медведи в последнее время проявляют активность, нападая на оборудованные стоянки в поисках пищи, которую туристы нередко прячут, в том числе и в кустах. Животные ее находят и потом проверяют все палатки и рюкзаки. Эти случаи замечены на протяжении экскурсионного эколого-познавательного маршрута «К Ачипсинским водопадам», и для безопасности как людей, так и медведей мы вынуждены временно запретить ночевки на стоянках", — сказала она.
Временное ограничение будет действовать по 3 сентября. Пострадавших в происшествиях нет, но подобные случаи могут привести к трагедии. Кроме того, медведей, которые привыкли забирать еду у людей и стали слишком «ручными», изымают из дикой природы в питомники.
Как сообщил ТАСС руководитель отдела туризма заповедника Алексей Митрофанов, в прошлом году заповедник посетило около 260 тыс. человек, это на 20% больше, чем годом ранее. Интерес к активному отдыху, экотуризму постоянно растет.
О заповеднике
Флора заповедника насчитывает порядка 3 тыс. видов уникальных растений, фауна — 89 видов млекопитающих, 248 видов птиц, 15 видов пресмыкающихся, девять видов земноводных, 21 — рыб, более 100 видов моллюсков и около 10 тыс. видов насекомых. Многие виды животных занесены в Красную книгу РФ. В заповеднике обитают зубр, благородный олень, бурый медведь, западно-кавказский тур, серна, рысь, косуля и кабан. Первых леопардов — Ахун, Виктория и Кили — выпустили в Кавказском биосферном заповеднике в июле 2016 года, самка Виктория в январе этого года погибла.