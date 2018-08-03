В окрестностях Петрозаводска обнаружена свалка опасных отходов

Петрозаводские общественники, занимающиеся поиском стихийных свалок, обнаружили в районе Сулажгорского кирпичного завода несколько гектаров «забетонированного леса» — огромный участок, покрытый странным веществом, похожим на застывший цемент.

«Сначала мы подумали, что это смывка от бетономешалок. Но когда зашли поглубже в лес, то поняли, что это, скорее всего, отходы камнеобработки — так называемая пульпа, которая имеет 4 класс опасности и должна утилизироваться явно не в городских лесах», — рассказал «ФедералПресс» общественник Сергей Ильин , обнаруживший свалку.

За «бетонным полем», которое можно заметить даже на спутниковых картах, борцы с незаконными свалками обнаружили лесное озеро, вода в котором оказалась черной. На поверхности общественники заметили радужные разводы, а характерный запах не оставлял сомнений: в водоем кто-то сливает отходы нефтепродуктов. Также вокруг озера находились груды отходов деревообработки и строительного мусора. Общественники обратились в природоохранную прокуратуру Карелии , сотрудники которой пообещали все проверить.

«Проверка будет проведена с привлечением органов контроля в сфере охраны окружающей среды и природопользования. По результатам проверки при наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.