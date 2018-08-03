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В окрестностях Петрозаводска обнаружена свалка опасных отходов
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В окрестностях Петрозаводска обнаружена свалка опасных отходов 

РИА «ФедералПресс» 3 августа 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Петрозаводские общественники, занимающиеся поиском стихийных свалок, обнаружили в районе Сулажгорского кирпичного завода несколько гектаров «забетонированного леса» — огромный участок, покрытый странным веществом, похожим на застывший цемент.
«Сначала мы подумали, что это смывка от бетономешалок. Но когда зашли поглубже в лес, то поняли, что это, скорее всего, отходы камнеобработки — так называемая пульпа, которая имеет 4 класс опасности и должна утилизироваться явно не в городских лесах», — рассказал «ФедералПресс» общественник Сергей Ильин, обнаруживший свалку.
За «бетонным полем», которое можно заметить даже на спутниковых картах, борцы с незаконными свалками обнаружили лесное озеро, вода в котором оказалась черной. На поверхности общественники заметили радужные разводы, а характерный запах не оставлял сомнений: в водоем кто-то сливает отходы нефтепродуктов. Также вокруг озера находились груды отходов деревообработки и строительного мусора. Общественники обратились в природоохранную прокуратуру Карелии, сотрудники которой пообещали все проверить.
«Проверка будет проведена с привлечением органов контроля в сфере охраны окружающей среды и природопользования. По результатам проверки при наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: ФедералПресс / Александр Лычагин
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