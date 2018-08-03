В Петербурге пройдет экологическое обследование Суздальских озер

Экологическое обследование Суздальских озер в Санкт-Петербурге планируется провести в 2018 и 2019 годах. Об этом говорится в ответе на запрос депутата Законодательного собрания Петербурга Марины Шишкиной

Напомним, что в начале апреля Росприроднадзор оценил состояние воды в Суздальских озерах как неудовлетворительное по микробиологическим показателям на 56,8%, по санитарно-химическим показателям — на 100%.

В ответе на запрос сообщается, что комитет по природопользованию Санкт-Петербурга планирует начать проведение экологического обследования Суздальских озер в 2018 году. На эти работы будет направлено 3 млн рублей, сэкономленных в результате проведения конкурсных процедур. Поскольку полная стоимость обследования составляет 9,5 млн рублей, комитет подал заявку на выделение в 2019 году еще 6,5 млн рублей.

Сообщается, что по итогам обследования будет определена необходимость последовательность мероприятиях по восстановлению озер.