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В Петербурге пройдет экологическое обследование Суздальских озер
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В Петербурге пройдет экологическое обследование Суздальских озер 

АиФ Санкт-Петербург 3 августа 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Экологическое обследование Суздальских озер в Санкт-Петербурге планируется провести в 2018 и 2019 годах. Об этом говорится в ответе на запрос депутата Законодательного собрания Петербурга Марины Шишкиной.
Напомним, что в начале апреля Росприроднадзор оценил состояние воды в Суздальских озерах как неудовлетворительное по микробиологическим показателям на 56,8%, по санитарно-химическим показателям — на 100%.
В ответе на запрос сообщается, что комитет по природопользованию Санкт-Петербурга планирует начать проведение экологического обследования Суздальских озер в 2018 году. На эти работы будет направлено 3 млн рублей, сэкономленных в результате проведения конкурсных процедур. Поскольку полная стоимость обследования составляет 9,5 млн рублей, комитет подал заявку на выделение в 2019 году еще 6,5 млн рублей.
Сообщается, что по итогам обследования будет определена необходимость последовательность мероприятиях по восстановлению озер.
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