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Тысячи карпов и толстолобиков выпустят в столичное озеро Святое
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Тысячи карпов и толстолобиков выпустят в столичное озеро Святое 

Агентство «Москва» 3 августа 2018
Фото: РИАМО
В Москве в озеро Святое в природно-историческом парке «Косинский» 4 августа выпустят 1 тыс. карпов, 1 тыс. толстолобиков и 1 тыс. особей белого амура. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
«4 августа состоится акция по зарыблению озера Святое в природно-историческом парке «Косинский». Всего планируется выпустить 1 тыс. карпов, 1 тыс. толстолобиков и 1 тыс. особей белого амура. С помощью зарыбления решается проблема очистки водоемов от заиливания, поскольку данные виды рыб хорошо перерабатывают излишнюю растительность. Кроме того, это позволяет формировать экосистемы водоемов, увеличивать численность отдельных ценных видов рыб», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мероприятие начнется в 11:00, в нем планируют принять участие руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, префект ВАО Москвы Всеволод Тимофеев, а также представители ГУП «Мосводосток».
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