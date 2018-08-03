Тысячи карпов и толстолобиков выпустят в столичное озеро Святое

Москве в озеро Святое в природно-историческом парке «Косинский» 4 августа выпустят 1 тыс. карпов, 1 тыс. толстолобиков и 1 тыс. особей белого амура. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«4 августа состоится акция по зарыблению озера Святое в природно-историческом парке «Косинский». Всего планируется выпустить 1 тыс. карпов, 1 тыс. толстолобиков и 1 тыс. особей белого амура. С помощью зарыбления решается проблема очистки водоемов от заиливания, поскольку данные виды рыб хорошо перерабатывают излишнюю растительность. Кроме того, это позволяет формировать экосистемы водоемов, увеличивать численность отдельных ценных видов рыб», — говорится в сообщении.