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Инвестор: проектная документация по МСЗ отправляется на экспертизу
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Инвестор: проектная документация по МСЗ отправляется на экспертизу 

АиФ Казань 2 августа 2018
Фото: АиФ Казань
АГК-2, которое является инвестором будущего мусорожсигательного завода в Татарстане, подвело итоги работы общественной приемной по приему предложений и замечаний на проект «Энергия из отходов».
Как сообщает пресс-служба предприятия, по результатам проекта оценки воздействия на окружающую среду им поступило 911 обращений от общественных организаций, жителей Казани, Зеленодольска и поселков Осиново, Репмплер, Новая Тура, Ново-Николаевский.
Среди предложений — учесть в проектной документации возможность включения в систему мониторинга выбросов мелкодисперсной пыли, рассмотреть вариант очистки дымовых газов методом плазменной деструкции, обеспечить транслирование результатов мониторинга в республиканских СМИ, предусмотреть замеры концентрации фуранов и диоксинов в выбросах 4 раза в год.
«Все конструктивные замечания были учтены при составлении проектной документации для подачи на государственную экологическую экспертизу», — говорит генеральный директор ООО «АГК-1» Игорь Тимофеев.
Проектная документация утверждена и теперь должна пройти двустепенчатую экспертизу. Сначала — экологической части, затем всего проекта (Главгосэкспертиза).
Напомним, документацию об ОВОС представили жителям Осиново 28 июня на публичных слушаниях. Жители слушать презентацию не захотели и намерены оспорить эти слушания, так как считают их несостоявшимися.
Помимо этого, 109 жителей села через Верховный суд оспаривают саму территориальную схему обращения с отходами в РТ, где предусмотрено строительство мусоросжигательного завода. Очередной митинг пройдет 7 августа на стадионе в Осинове.
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