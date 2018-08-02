Инвестор: проектная документация по МСЗ отправляется на экспертизу

АГК-2, которое является инвестором будущего мусорожсигательного завода в Татарстане , подвело итоги работы общественной приемной по приему предложений и замечаний на проект «Энергия из отходов».

Как сообщает пресс-служба предприятия, по результатам проекта оценки воздействия на окружающую среду им поступило 911 обращений от общественных организаций, жителей Казани , Зеленодольска и поселков Осиново, Репмплер, Новая Тура, Ново-Николаевский.

Среди предложений — учесть в проектной документации возможность включения в систему мониторинга выбросов мелкодисперсной пыли, рассмотреть вариант очистки дымовых газов методом плазменной деструкции, обеспечить транслирование результатов мониторинга в республиканских СМИ, предусмотреть замеры концентрации фуранов и диоксинов в выбросах 4 раза в год.

«Все конструктивные замечания были учтены при составлении проектной документации для подачи на государственную экологическую экспертизу», — говорит генеральный директор ООО «АГК-1» Игорь Тимофеев

Проектная документация утверждена и теперь должна пройти двустепенчатую экспертизу. Сначала — экологической части, затем всего проекта (Главгосэкспертиза).

Напомним, документацию об ОВОС представили жителям Осиново 28 июня на публичных слушаниях. Жители слушать презентацию не захотели и намерены оспорить эти слушания, так как считают их несостоявшимися.